Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, l’Italia apre alle Ong: porti sicuri per tre navi

La situazione dei migranti si sta risolvendo con la decisione dell’Italia di far entrare le navi delle Ong e sbarcare i migranti, con la successiva redistribuzione in Europa. Il via è arrivato nella notte scorsa con la nave Louis Michel che ha attraccato a Lampedusa. Altre due navi, attraccheranno a Salerno, la Geo Barents, e a Bari, la Humanity 1. Oggi 164 migranti che erano sbarcati in precedenza sono partiti per la Germania.

E’ corsa contro il tempo in seno all’esecutivo Meloni per trovare la quadra in merito alle modifiche alla legge di bilancio e approvare la stessa. La presidente del consiglio ha fatto sapere di voler proseguire i lavori in maniera spedita, aprendo anche alla possibilità di una cabina di regia, ma come scrive TgCom24.it, le tensioni restano. Ad esempio la Lega, tramite il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, chiude alla possibilità di innalzare a 600 euro le pensioni come invece vorrebbe Forza Italia.

Inoltre bisognerà sfoltire i più di tremila emendamenti presentati alla Camera, di cui ben 617 da parte della maggioranza. L’obiettivo è quello di sfoltire gli stessi, arrivando a circa 400 proposte di modifica “segnalate”, su cui si concentrerà il lavoro della Commissione bilancia. Tra gli emendamenti firmati dalla maggioranza ce ne è anche uno che abroga il bonus da 500 euro per i 18enni, ribattezzato negli ultimi anni 18app. Una misura del valore di 230 milioni di euro che il governo ha fatto sapere destinerà al mondo dello spettacolo e della cultura.

Ultime notizie, Putin: “Ucraina è colonia dell’Occidente”

Nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il presidente della Russia, Vladimir Putin, e nell’occasione ha nuovamente attaccato il mondo occidentale, quindi Stati Uniti e Unione Europea. Stando al numero uno del Cremlino, le nazioni occidentali “hanno trasformato l’Ucraina in una colonia e stanno sfruttando i cittadini come carne da macello e testa d’ariete contro la Russia”.

Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato delle nuove sanzioni ai danni di Mosca, e Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la sicurezza, ha commentato: “Con le nuove sanzioni colpiamo duro la Difesa russa”. Da segnalare infine, stando a quanto fatto sapere dalla Cnn, che Kiev avrebbe chiesto agli Stati Uniti delle munizioni a grappolo che risultano però essere vietate in più di 100 Paesi, ma che la Russia starebbe continuando ad utilizzare proprio nei confronti dei vicini ucraini.

Ultime notizie covid, il monitoraggio settimanale Iss

Come ogni venerdì anche nella giornata di ieri sono stati diffusi i dati del monitoraggio Iss sulla situazione covid in Italia. Anche per questa settimana, nonostante ci avviciniamo ad un periodo durante il quale l’anno scorso si registrò il record di casi, sono in discesa e quindi positivi. Attualmente l’incidenza di casi da coronavirus è pari a 375 ogni 100mila abitanti rispetto ai 386 della rivelazione precedente.

Cresce invece il tasso di occupazione dei posti letti negli ospedali italiani in terapia intensiva: sette giorni fa era pari al 3.2% mentre ora è salito al 3.4%, un dato che resta comunque ben al di sotto della soglia di rischio. Cresce anche il dato relativo alle persone che si trovano ricoverate nelle strutture ospedaliere del nostro Paese ma in area medica (i casi meno gravi), che oggi sono al 14.5% contro il 13.3 di una settimana fa. Infine, scende l’indice Rt, quello di trasmissibilità, passato da 1.14 di sette giorni fa all’attuale 1.1.

Ultime notizie, alle elezioni regionali si voterà per 2 giorni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le date per le elezioni regionali del prossimo febbraio, che interessano la Lombardia ed il Lazio e che si svolgeranno per due giorni. Le urne saranno infatti aperte sia domenica 12 che lunedì 13 febbraio, fino alle ore 15.00. Una decisione che varia rispetto al solo giorno previsto nelle ultime consultazioni elettorali e che sarà valida anche per i successivi appuntamenti con le urne.

Ultime notizie, il Premier Giorgia Meloni salta il vertice di Alicante

A causa di una malattia al vertice EU Med-9 di Alicante, in Spagna, non sarà presente Giorgia Meloni e l’Italia sarà rappresentata del vice Antonio Tajani. Un forfait che non era assolutamente previsto e che arriva poco dopo l’ennesimo incidente diplomatico tra Italia e Francia riguardo ai migranti. Dal governo è subito arrivata una precisazione che il forfait improvviso non è legato a quanto successo negli ultimi giorni a livello di rapporti tra i due stati.

Ultime notizie, il Brasile esce ai quarti del mondiale battuto dalla Croazia

La prima sfida dei quarti di finale è stata vinta dalla Croazia che si è imposta sul Brasile dopo i calci di rigore con i carioca che hanno sbagliato due conclusioni sulle quattro tentate. Le due formazioni avevano chiuso i tempi regolamentari sullo 0 – 0, con il poretiere Livakovic che si è dimostrato un “paratutto” insuperabile come nella partita degli ottavi poi nei supplementari è passato in vantaggio il Brasile con Neymar.

Ma la Croazia ha pareggiato con Petkovic e portato la qualificazione ai calci dagli 11 metri. per Neymar la rete realizzata oggi è la numero 77 in nazionale, raggiungendo l’idolo indiscusso Pelè. L’altro quarto di finale di oggi ha visto opposte ancora una sudamericana, l’Argentina ed una europea, l’Olanda, e a spuntarla sono stati Messi & Co sempre ai calci di rigore dopo il 2 a due al termine dei tempi supplementari.











