Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo in Lombardia: morta una donna, danni e disagi

Milano e la Lombardia anche ieri sono state interessate da un diffuso maltempo che ha procurato molti danni, compreso lo scoperchiamento della stazione ferroviaria di Monza che è stata chiusa, così come quella di Gallarate. Danni anche alla metropolitana milanese con un tratto che è rimasto chiuso per alcune ore.

La pioggia intensa e la grandine hanno causato dei danni ad un aereo decollato da Malpensa per New York, che è successivamente atterrato a Fiumicino per controlli. A Lissone una donna è morta schiacciata da un albero caduto in seguito alle estreme condizioni meteorologiche.

Nubifragio Milano, grandine e vento/ Video, alberi caduti e blackout, problemi per ATM e Trenord

Ultime notizie, gli esami di riparazione spostati da settembre ad agosto

Cambio di date per gli esami di riparazione e spostamento ad agosto, con i docenti che saranno costretti ad una settimana in meno di ferie, mentre famiglie e studenti avranno un periodo più breve per cercare di recuperare le carenze accumulate durante l’anno scolastico.

Groenlandia, ghiaccio si scioglie a ritmo record/ Ma la causa non è la Co2, ecco perchè

La rivoluzione che interessa gli esami di riparazione è stata messa in atto dal ministro Valditara con una circolare dello scorso mese di giugno nella quale venivano comunicate ai dirigenti scolastici le date entro le quali far pervenire gli esiti degli esami di riparazione in modo da avere la possibilità di anticipare le operazioni che riguardano l’avvio dei corsi dell’anno scolastico successivo.

Ultime notizie, grande Italia nei mondiali di nuoto

Nella seconda giornata di gare in piscina dei mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Fukuoka, in Giappone, grandi risultati per l’Italia che conquista due medaglie, un oro con Thomas Ceccon nei 50 metri farfalla, ed un argento ex-equo con Nicolò Martinenghi nella gara dei 100 metri rana.

SUICIDIO ASSISTITO/ Gloria e la mancanza sulle cure palliative che pesa sui più fragili

Ceccon ha anche migliorato il primato italiano della specialità e portato sul podio per la prima volta l’Italia in questa specialità. Prima di vincere la finale, lo stesso atleta italiano ha conquistato la finale dei 100 metri dorso che si svolgerà domani, ottenendo anche il miglior tempo tra gli 8 qualificati. Sempre ai mondiali giapponesi, grande prestazione anche della pallanuoto femminile con l’Italia che ha vinto il suo quarto di finale contro la fortissima squadra degli USA per 8 – 7, conquistando così il pass per la semifinale.

Ultime notizie, ancora incendi in Grecia che hanno coinvolto anche Corfù ed Evia

La Grecia è ancora sotto la morsa degli incendi che hanno colpito, dopo Rodi, dalla quale sono fuggite circa 20mila persone, anche Corfù ed Evia. I focolai che si registrano in tutta la Grecia sono più di 80 ed uno di questi ha provocato un vasto rogo nell’isola di Corfù.

Nelle due isole nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo circa 2500 persone che si trovavano in 17 diversi villaggi. Un lavoro che si è abbinato a quello della Guardia Costiera greca, che ha tratto in salvo dalla spiaggia di Nissaki 59 persone. Nell’isola di Evia, i residenti di 4 villaggi che si trovano nella zona meridionale sono stati evacuati nella città di Karystos.

Ultime notizie, suicidio assistito: secondo caso in Italia

Secondo caso di suicidio assistito in Italia. Una donna veneta 78enne malata oncologica è riuscita ad ottenere il farmaco per il fine vita dopo aver avviato l’iter sanitario. A dare l’annuncio, come si legge su TgCom24.it, è stata l’Associazione Luca Coscioni, che spiega: “Si tratta della seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l’aiuto alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani”. E’ la prima persona nel nostro Paese ad aver ottenuto il farmaco e il necessario da parte dell’azienda sanitaria.

“La vita è bella, ma solo se siamo liberi. E io alla fine lo sono stata fino alla fine. Grazie”, questo l’ultimo messaggio della 78enne lasciato all’Associazione Luca Coscioni. “In Veneto è stata rispettata la sentenza ‘Cappato’ della Corte Costituzionale, ma la pdl regionale Liberi Subito appena depositata è fondamentale per avere tempi certi e assistenza”, le parole di Filomena Gallo e Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni.

Ultime notizie, Federica Pallegrini è incinta?

Federica Pellegrini è incinta? E’ questo il gossip che sta impazzendo nelle ultime ore e che è stato in particolare sottolineato da Dagospia. Il noto sito di Roberto D’Agostino ha pubblicato uno scatto dell’ex nuotatrice e in cui si vede la stessa Federica Pellegrini in costume con un pancino un po’ sospetto. Mentre si gode un po’ di relax nel mare di Sabaudia insieme al marito Matteo, si evidenzia una piccola rotondità: che sia incinta la Divina? Chissà che a 35 anni, dopo aver chiuso con il nuoto ed essersi sposata, non sia arrivata al punto di voler mettere su famiglia con il suo Matteo Giunta.

Più volte Federica Pellegrini è stata accostata alla maternità, e durante lo scorso mese di febbraio, ospite di Fabio Fazio e Che Tempo Che fa, dichiarò a riguardo: “È una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. È un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono”.

Ultime notizie, l’Italia batte l’Argentina ai mondiali

Esordio con vittoria per la nazionale italiana di calcio femminile ai mondiali di categoria. Le azzurre allenata dalla commissaria tecnica Milena Bertolini, hanno fatto il loro debutto nel torneo all’Eden Parck di Auckland, affrontando l’Argentina. Il match si è concluso con il risultato di una rete a zero per le nostre, gol vittoria segnata da Cristiana Girelli.

Tre punti fondamentali per la nazionale italiana, che nonostante una grande sofferenza è riuscita a capitalizzare al meglio le occasioni collezionate. Il prossimo impegno sarà sabato 29 luglio, ma la qualificazione al prossimo turno è senza dubbio più facile ora come ora visto che le altre due avversarie, Svezia e Sudafrica più agevoli. Tra l’altro le svedesi hanno battuto le africane nella loro partita di esordio, di conseguenza si è già creato una sorta di divario fra le prime due e le restanti del girone: un successo permetterebbe alle ragazze di Bertolini di ottenere il passaggio del turno con una sfida di anticipo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA