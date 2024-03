Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Marilio rieletto in Abruzzo. Inizia il ramadan a Gaza, senza tregua

Ultime notizie, Regionali in Abruzzo: Marisilio verso la rielezione

Si decreterà oggi, il nuovo governatore della Regione Abruzzo, che nella giornata di ieri si è raccolta alle urne. Allo stato attuale, con più poche sezioni da scrutinare, il governatore uscente Marco Marsilio ha un vantaggio di oltre 7 punti percentuali su Luciano D’Amico, con il 53,58% delle preferenze al primo e il 46,42% al secondo.

Il partito che ha ottenuto più volti alle Elezioni Regionali Abruzzo è Fratelli d’Italia, con il 24% di preferenze, secondo il sito Eligendo. Segue, poi, il PD con il 20%, Forza Italia con il 13,2%, Lega al 7,6% ed, infine, il M5s fermo al 7%.

Il tenente finito sotto inchiesta nel caso dossieraggio, vuole parlare e spiegare ai magistrati il perché di tutte quelle ricerche, ovvero 10.000 in 3 anni, circa 40 al giorno. Vuole raccontare perché ha scaricato tutti quei dati che riguardano la vita privata ed economica di politici, imprenditori e vip. Le sue parole fanno intendere che dietro il suo operato si nascondano altri nomi, altri registi che avrebbero manovrato tutto il sistema. Tutta la politica è unita nel coro che chiede fortemente di scoprire chi sono stati i mandanti e accertare la verità.

Ultime notizie Gaza: inizia il ramadan senza tregua nella guerra

In Medio Oriente si spengono le speranze di una tregua prima dell’inizio, tra poche ore, del ramadan. Con la prima falce di luna crescente ha inizio il mese di digiuno e preghiera che i musulmani di tutto il mondo osservano. In Sudan è stata l’occasione per firmare il cessate il fuoco, non c’è quasi più speranza che lo stesso avvenga anche in medio oriente, ne fa accenno soltanto il presidente Biden, che spera di raggiungerlo in extremis. I fedeli si preparano alla preghiera affianco alle macerie delle moschee bombardate, a Gerusalemme le restrizioni hanno fatto innalzare la tensione con il rischio di innescare reazioni a catena impossibili da fermare.

Il maltempo causa morti e dispersi

Una violenta ondata di maltempo ha causato dispersi in Svizzera e nel sud della Francia a causa delle inondazioni. Una bufera di vento e neve ha cancellato le tracce di 6 sciatori sulle Alpi svizzere, difficili i soccorsi. In Francia invece un ottantenne è morto mentre pescava a causa delle inondazioni. I fiumi in piena hanno sommerso strade, ponti e intere cittadini e si cercano i dispersi. Eventi estremi frutto del cambiamento climatico con conseguenze catastrofiche. Anche in Italia il maltempo porta neve e rischio di valanghe, mentre nel resto del Paese, soprattutto al sud, domani è allerta maltempo.

Ultime notizie: spari a Frosinone in una guerra fra gang

In pieno centro a Frosinone avviene una sparatoria in una bar, il drammatico bilancio parla di un morto e tre feriti. Attraverso le telecamere di sorveglianza è stato possibile ricostruire tutto quello che è accaduto. Gli spari cominciano fuori, a sparare è un ragazzo albanese di 23 anni, un personaggio della criminalità organizzata della provincia. Ha ucciso un suo connazionale e ferito altre tre persone, fuori pericolo, probabilmente per regolare i conti legati a qualche giro di droga o prostituzione.

Voli alle stelle per Pasqua

Si avvicina Pasqua e le tariffe dei voli sono già alle stelle. La colpa è dell’algoritmo nel sistema di prenotazioni che fa lievitare i prezzi dei voli come sempre in concomitanza di ponti e periodi di vacanza e così anche a Pasqua spostarsi può diventare proibitivo. Nonostante gli sforzi del Governo, il caro prezzi sembra quasi un fenomeno a cui non si riesce a porre fine con le compagnie aeree che fanno sentire il loro potere.

Ultime notizie: i premiati nella notte degli Oscar

Nella nottata, inoltre, si è tenuta la tanto attesa notte degli Oscar, giunti alla loro 96esima edizione. Il Miglio film, confermando le voci che da tempo circolano, è Oppenheimer, il capolavoro di Nolan dedicato al ‘padre’ della bomba atomica che arrivava alla premiazione con 13 nomination diverse, delle quali ne ha incassate 7 (anche Miglior regia, Miglior attore protagonista per Cillian Murphy, Miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr). Come Miglior attrice, invece, è stata scelta Emma Stone per la parte in ‘Povere creature’, mentre Da’vine Joy Randolph per il suo ruolo in The Holdovers ha vinto la statuetta come Miglior attrice non protagonista.











