Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni sente Draghi e pensa a squadra di governo

Grande vittoria del centrodestra dopo le elezioni politiche in Italia. La coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega ha ottenuto il 44% dei voti, trascinata dal partito della nuova premier, Giorgia Meloni, che da sola ha ottenuto il 26% dei voti, lo stesso che ha totalizzato il centrosinistra unendo Pd, +Europa, Verdi e Sinistra e Impegno civico.

Ovviamente raggiante Giorgia Meloni che ha ricordato come da ora inizi un governo di responsabilità per gli italiani. Il centrodestra ha sbancato in particolare al centro nord, mentre al sud c’è stato un grande exploit del Movimento 5 Stelle. Il gruppo politico guidato da Giuseppe Conte, nonostante i sondaggi di un paio di mesi fa lo dessero ai minimi storici, ha ottenuto il 15% dei voti, riuscendo soprattutto ad intercettare gli elettori della Campania e di altre regioni del meridione. Intanto Giorgia Meloni sarebbe già al lavoro sulla squadra di governo e avrebbe sentito anche il premier uscente Mario Draghi. Al centrodestra andranno 635 deputati e 112 senatori, al centrosinistra invece 80 deputati e 39 senatori.

Ultime notizie, Letta verso dimissioni, Salvini…

Il giorno dopo i risultati delle elezioni 2022, si contano i vincitori e i vinti. Fa senza dubbio parte di questa seconda categoria il segretario del Pd Enrico Letta, che ieri, commentando i risultati delle elezioni, ha fatto chiaramente capire di essere ormai prossimo all’addio della guida del partito: “Assicurerò con spirito di servizio la guida del Pd fino al congresso a cui non mi presenterò da candidato. Questa legislatura – ha proseguito – sarà la più a destra, è un rammarico profondo ma anche uno stimolo a continuare a lottare. Nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito per accelerare il percorso che porterà a un congresso”.

Fra coloro che hanno ottenuto un risultato negativo durante le elezioni anche la Lega di Matteo Salvini: “Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato – le parole del leader del Carroccio – ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti. Entro la fine dell’anno – ha aggiunto e concluso – faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l’anno prossimo i congressi provinciali e regionali”.

Ultime notizie, spari in una scuola in Russia: 11 bimbi morti

E’ pesantissimo il bilancio di una sparatoria avvenuta nella giornata di ieri in una scuola russa di Izhevsk, capitale della Repubblica dell’Udmurtia, vicino agli urali: almeno 17 persone sono morte, mentre 21 sarebbero rimaste ferite. Fra i deceduti vi sarebbero purtroppo anche 11 bambini, così come riferito dai media russi. L’aggressore, un uomo vestito di nero, è entrato nella scuola durante l’orario delle elezioni, per poi fare fuoco sui presenti e barricarsi al secondo piano.

Nonostante l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine, sono stati numerosi i decessi, fra cui come detto sopra anche alcuni bambini, anche se la loro età non è stata reso nota. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass, pare che l’aggressore, dopo aver compiuto la strage, si sia suicidato: un folle gesto il cui motivo resterà quindi un mistero.

Ultime notizie, le elezioni regionali in Sicilia

Le regionali per l’assemblea siciliana che si sono tenute insieme alle politiche, hanno visto il successo di Renato Schifani, esponente di Fratelli d’Italia, che in passato ha ricoperto anche incarichi di governo ed essere stato Presidente del Senato. Dopo di lui si sono piazzati Cateno de Luca, a capo di una lista civica autonomista, e Caterina Chinnici che ha corso sostenuta sia dal Partito democratico che dalla lista civica Cento Passi.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

I dati del bollettino del Covid in Italia fanno registrare un numero di 10.008 nuovi casi di contagio, mentre le persone decedute sono state 32. Mentre vil tasso di positività ha un leggero calo e si ferma al 15,23%, sono invece in crescita i numeri dei ricoveri, sia quelli ordinari con un aumento di 140 pazienti, che quelli in terapia intensiva, dove l’aumento è stato di 5 unità. Secondo la Fondazione Gimbe, il pericolo maggiore del coronavirus è rappresentato dalle varianti che si stanno moltiplicando.

Ultime notizie, il maltempo in Italia

Il maltempo continua a colpire la nostra penisola, specialmente il centro sud, con nubifragi, freddo e precipitazioni nevose. In cinque regioni italiane continuano gli stati d’allarme e Trapani è ancora allagata. La linea ferroviaria tra Potenza e Eboli è stata interrotta e la circolazione dei tr5eni sospesa. In Toscana ci sono state diverse frane nella provincia di Siena. Anche le regioni tirreniche sono colpite da nubifragi.











