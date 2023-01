Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Messina Denaro: “Condizioni compatibili col carcere”

Clamoroso blitz dell’antimafia: è stato arrestato Matteo Messina Denaro, quello che era ritenuto il latitante più ricercato di tutto il nostro Paese. Il fermo è avvenuto nella giornata di ieri presso una clinica oncologica di Palermo dove lo stesso si era recato per delle cure: le forze dell’ordine lo hanno individuato e gli hanno poi messo le manette ai polsi.

Matteo Messina Denaro era in fuga da 30 anni, ed è considerato uno degli autori delle stragi di mafia del 1993, nonché l’attuale capo di Costa Nostra, la famosa mafia siciliana. La premier Giorgia Meloni ha commentato l’arresto parlando di “una grande vittoria dello Stato, che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia”. Poi ha aggiunto: “All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al ros dei carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell’esponente più significativo della criminalità mafiosa”. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, nella conferenza stampa post arresto ha dichiarato che le condizioni di salute di Messina Denaro sono state definite “compatibili” con la reclusione in carcere. “C’è stata certamente una fetta di borghesia che negli anni ha aiutato Messina Denaro”.

Ultime notizie, è morta Gina Lollobrigida

Si è spenta nella giornata di ieri all’età di 95 anni, la grandissima diva del cinema italiano e internazionale, Gina Lollobrigida. Le cause di morte non sono state comunicate, ma non è da escludere qualche acciacco per via della sua età, poi degenerato nelle ultime ore. Gina Lollobrigida ha lavorato con i più grandi del cinema, come ad esempio Sean Connery, Tony Curtis, Vittorio De Sica e molti altri ancora, e nel contempo era stata diretta dai grandissimi della cinepresa.

Lo scorso mese di settembre era stata operata per la rottura del femore dopo una caduta ma ne era uscita dopo qualche giorno, mentre mesi prima aveva deciso di candidarsi in vista delle elezioni politiche per il Senato. Gina Lollobrigida, soprannominata la Bersagliera, ha vinto un Golden Globe, oltre a numerosi David Di Donatello e Nastri d’Argento, e nel corso della sua carriera ha svolto anche il ruolo di fotoreporter intervistando Fidal Castro negli anni ’70.

Ultime notizie, benzinai: “Sciopero confermato a queste condizioni”

Nella giornata di oggi si terrà un nuovo tavolo fra il governo e i rappresentanti dei benzinai per scongiurare lo sciopero di 60 ore previsto fra il 24 e il 27 gennaio, ma nel frattempo i gestori delle pompe di carburanti di Fegica e Figisc Confcommercio, hanno già fatto sentire la loro voce.

Nella giornata di ieri, dopo l’entrata in vigore ufficiale del decreto trasparenza dei prezzi, i sindacati hanno spiegato che “a queste condizioni è confermato lo sciopero”, storcendo il naso di fronte alle sanzioni che rischiano i benzinai. “Sul caro carburanti continua lo scaricabarile del Governo” ha aggiunto il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo mentre il presidente nazionale della Figisc Bruno Bearzi ha avvertito che “se domani (oggi ndr) nell’incontro al Mimit non si riparte dal decreto si conferma lo sciopero”.

Ultime notizie, omicidio suicidio a Trani

I corpi senza vita di una donna, Teresa di Tondo, e del marito, Massimo Petrelli, sono stati trovati in una villetta ubicata nelle campagne di Trani. La donna è stata uccisa dal marito, che poi si è suicidato impiccandosi, a colpi di coltello. L’allarme è stato dato dalla 17enne figlia della coppia, che era preoccupata dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con il padre e la madre.

All’arrivo presso la villetta ha scoperto i cadaveri e dato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri. L’arma con la quale è stato commesso il delitto, un coltello da cucina, è stata sequestrata e saranno le forze dell’ordine a chiarire le dinamiche dell’omicidio – suicidio, anche se non ci sono grosse problematiche da affrontare, visto che non ci sono prove che facciano pensare ad una effrazione ed intervento esterno.

Ultime notizie, scontro in autostrada tra 4 mezzi pesanti, 1 morto

Un incidente avvenuto ieri mattina alle 5.30 nel tratto autostradale tra Trezzo e Cavenago, che ha coinvolto 4 mezzi pesanti, ha causato la morte di un uomo, un camionista che era sceso dal proprio mezzo per constatare i danni, e la chiusura del tratto autostradale della A4 per permettere l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

L’autostrada è stata chiusa per molte ore e riaperta soltanto più tardi. Uno dei mezzi che sono stati coinvolti si è ribaltato, ed il carico che trasportava si è disperso sull’asfalto. Il morto è il 49enne Orazio Ingegneri, mentre altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera leggera. Una delle cause dell’incidente di stamani è sicuramente la nebbia molto fitta che avvolgeva tutta l’autostrada.











