Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, sentenza stato-mafia: assolti Dell’Utri e carabinieri

La Corte di Appello di Palermo ieri ha ribaltato la sentenza che aveva condannato Marcello dell’Utri e gli ex Carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno nell’ambito della presunta trattativa Stato-mafia. Oggi è il giorno della soddisfazione ma anche dell’amarezza: Dell’Utri ha dichiarato che nessuno pagherà per il fango gettato sulla sua reputazione e sulla sua carriera durante tutti questi anni.

Ultime notizie, stop smart working nel lavoro pubblico

Dal 15 Ottobre la modalità ordinaria di lavoro della Pubblica Amministrazione tornerà ad essere quella in presenza, garantendo sempre il rispetto delle misure di sicurezza contro il Covid. Per il Ministro Brunetta si apre l’era di una nuova normalità.

Ultime notizie, proteste adei lavoratori di Alitalia e Air Italy

Oggi a Fiumicino ci sono stati blocchi e proteste da parte dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, che chiedono la proroga della cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti previsti dai piani di ristrutturazione delle compagnie aeree.

Ultime notizie, il discorso di Draghi al G20

Nel corso dell’assemblea generale Onu il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sottolineato come le priorità del G20 straordinario sull’Afghanistan dovranno essere gli aiuti umanitari, i diritti umani e la sicurezza. Secondo il premier le sfide globali vanno affrontate insieme e solo grazie al multilateralismo si potranno combattere terrorismo, cambiamenti climatici ed emergenza sanitaria.

Ultime notizie, l’ultimo bollettino covid

Sul fronte della pandemia i dati continuano ad essere confortanti.

Ieri si sono registrati 3.797 nuovi positivi e 52 decessi, a fronte dei 4.061 nuovi casi e 63 vittime di ieri, con il tasso di positività che si attesta al 1,36%. Prosegue il calo di terapie intensive e ricoveri ordinari. All’inizio di Ottobre è atteso il parere dell’Ema sulla terza dose di vaccino: gli studi confermano l’utilità di una terza somministrazione per gli immunodepressi.

Ultime notizie, decreto green pass in arrivo

Si avvicina anche l’entrata in vigore del decreto Green Pass. Dal 15 Ottobre per i dipendenti pubblici e privati che si presenteranno al lavoro senza certificazione scatterà l’assenza ingiustificata. Non verranno applicate sanzioni disciplinari ma verrà sospeso da subito il pagamento dello stipendio.

Ultime notizie, arrestato in Sardegna e poi liberato Puigdemont

L’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont, arrestato ieri all’aeroporto di Alghero sulla base di un mandato internazionale emesso dalle autorità spagnole, è libero ma con obbligo di restare in Sardegna. Il 4 Ottobre è prevista l’udienza per stabilire la sua eventuale estradizione in Spagna.

Ultime notizie, Laura Ziliani: arrestate le due figlie, Giacomo Sartorti trovato morto

Clamorosa svolta nelle indagini sul decesso di Laura Ziliani, la vigilessa di Temù scomparsa l’8 maggio scorso e ritrovata morta a inizio Agosto. Con l’accusa di omicidio volontario ed occultamento di cadavere sono state arrestate due figlie della donna ed il fidanzato della primogenita: avrebbero premeditato l’omicidio per motivi economici. Giacomo Sartori, il trentenne scomparso 6 giorni fa da Milano è stato trovato morto in una cascina di Casorate Primo. Dai primi rilievi effettuati il giovane si sarebbe suicidato impiccandosi con un cavo elettrico.

Ultime notizie, Linda Evangelista: sfigurata dopo intervento estetico

Linda Evangelista, la ex top model famosissima negli Anni 90 ha dichiarato di essere sfigurata a seguito di intervento di chirurgia estetica. Oggi soffre di depressione e vive in solitudine.



