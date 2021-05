ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: tamponi, tasso di positività sotto il 3% (5 maggio)

Dati in miglioramento nel bollettino del coronavirus, a partire dal tasso di positività per proseguire con i ricoveri. Sono stati eseguiti 315.506 tamponi, 9.116 dei quali sono risultati positivi, ma il tasso è sceso dal 3,9% del giorno precedente fino al 2,9%, un dato che rimanda allo scorso mese di ottobre. In aumento invece i decessi, che sono stati 305, 49 in più rispetto al giorno precedente. I dati relativi ai ricoveri parlano di un calo di 67 unità per quanto riguarda le terapie intensive, che sono così ora 2.423, mentre i reparti ordinari hanno visto un calo di ricoveri di 219 unità, ed un totale di 18.176.

Un caso accaduto a Padova ha fatto esplodere la protesta dei ristoratori riguardo alle regole da applicare per il pranzo all’aperto. I ristoratori hanno chiesto regole certe, mentre da parte del prefetto è stato dichiarato che le valutazioni devono essere fatte caso per caso. Il caso è nato per una multa da 400 euro che è stata sanzionata ad un ristoratore che aveva spostato al chiuso 22 clienti del suo locale quando era scoppiato un temporale mentre stavano pranzando all’aperto. Secondo l’associazione dei ristoratori, in questo caso, come per un forte vento che si alzasse all’improvviso, si hanno delle “cause di forza maggiore” che permettono di spostarsi all’interno, evitando così un vero e proprio disservizio nei confronti dei clienti. Oltre al gestore del ristorante la multa è stata applicata anche ad ognuno dei clienti.

I sindacati hanno rilanciato unitariamente una piattaforma per la riforma delle pensioni. Cgil, Cisl e Uil chiedono che si possa andare in pensione con 62 anni di età ed almeno 38 anni di contributi versati, oppure con 41 anni di contributi e anche l’introduzione di un assegno di garanzia destinato ai lavoratori giovani. Per le donne viene richiesto anche un anno di anticipo sul termine pensionistico per ogni figlio avuto. I leader delle tre associazioni hanno parlato della riforma nell’ambito di un convegno intitolato “Cambiare le pensioni adesso”, che si è aperto con il ricordo della giovane operaia morta sul lavoro a Prato negli scorsi giorni.

Il Premier Mario Draghi ha lanciato il “green pass” italiano che sarà operativo a fine mese, in attesa di quello a livello europeo che dovrebbe arrivare a metà del mese successivo. Draghi ha invitato i turisti stranieri a prenotare le loro vacanze in Italia spiegando anche come funzionerà il “green pass”. Dal prossimo 16 maggio, scaduta l’ordinanza attualmente in vigore, per entrare nel nostro paese non sarà più necessario fare la quarantena, ma sarà sufficiente rispettare una delle condizioni tra tampone molecolare od antigenico nelle 48 ore prima dell’entrata in Italia, vaccinazione eseguita oppure attestato di guarigione dal covid 19.

Colpo a sorpresa della Roma che, dopo aver annunciato la chiusura del rapporto con Paulo Fonseca, ha immediatamente comunicato il nome del nuovo tecnico, che sarà Josè Mourinho, che ha siglato con la società giallorossa un contratto triennale, tornando così ad allenare nel campionato italiano. L’annuncio ha un po’ spiazzato tutti, con lo “Special One” che ha bruciato la concorrenza di Sarri che tutte le testate sportive italiane davano come nuovo tecnico della Roma. L’incarico dell’allenatore già campione d’Italia con l’Inter inizierà ufficialmente nella nuova stagione, mentre l’attuale vedrà in panchina Fonseca fino all’ultima di campionato. Dopo l’annuncio il titolo della Roma in borsa ha avuto un aumento percentuale dell’11,7%.

Serata importante sui campi sportivi d’Europa. Il calcio fa registrare il primo approdo nella storia della Champions League del Manchester City in finale. I Citizens di Pep Guardiola volano a Istanbul, dove affronteranno una tra Chelsea e Real Madrid, battendo 2-0 il Paris Saint Germain grazie a una doppietta di Mahrez, che ha permesso agli inglesi di capitalizzare al meglio la vittoria per 1-2 in Francia all’andata. Per quanto riguarda il basket, dopo 29 anni l’Olimpia Milano torna nella final four di Eurolega. Dal 1992 i meneghini non ottenevano questo traguardo in Europa ma stavolta hanno centrato l’obiettivo superando il Bayern Monaco 92-89 in gara 5, mozzafiato, dei play off.



