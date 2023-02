Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, terremoto in Turchia: più di 4.300 morti

Una vera e propria ecatombe quanto avvenuto nella giornata di ieri in Turchia, una scossa di terremoto di potenza inaudita che ha provocato migliaia di morti. L’evento tellurico, come specificato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ma anche dall’istituto di vulcanologia degli Stati Uniti, è stato registrato alle ore 2:17 italiane della notte fra domenica 5 e lunedì 6 febbraio, ed ha avuto una magnitudo di 7.9 gradi sulla scala Richter.

Auguri di Buon San Valentino 2023/ Le frasi più belle “Ogni giorno vissuto con te..."

Come spesso e volentieri accade in caso di terremoti devastanti, il sisma è stato seguito da una serie di scosse di assestamento, compresa una di 7.5 gradi registrata nella tarda mattinata in Italia. Migliaia le vittime e i feriti, con il bilancio che continua ad aggiornarsi in negativo, e i decessi si sono registrati sia in Turchia quanto in Siria, visto che il terremoto di ieri è stato localizzato lungo il confine fra le due nazioni: una strage, e le immagini che ci giungono da quei posti sono davvero da brividi. Secondo l’ultimo bollettino i morti sarebbero più di 4.300 e il suolo dell’Anatolia si sarebbe spostato di più di tre metri.

ATTACCO HACKER/ "Identità e obiettivi di una operazione ostile che si poteva evitare"

Ultime notizie, Zelensky a Sanremo solo tramite testo

Vladimir Zelensky sarà al Festival di Sanremo 2023 che inizia oggi, ma la sua presenza avverrà solo attraverso uno scritto che verrà letto dal conduttore Amadeus in diretta tv. Negli scorsi giorni si era parlato di un messaggio video registrato trasmesso dall’Ariston, ma si è optato per la versione del testo scritto. Ad annunciarlo in occasione della prima conferenza stampa di Sanremo è stato il direttore dell’Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta.

A fianco di Amadeus ha parlato così con i giornalisti presenti: “Siamo in contatto con più colloqui al giorno con l’ambasciatore Melnyk siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri. Il presidente non invierà un video ma un testo. Riguardo al controllo preventivo, ci sono sempre degli elaborati rispetto a talune affermazioni che sono vicini a delle boutade. Ai nostri tempi è complicato censurare un presidente. Il controllo è relativo alla messa in onda di qualsiasi programma televisivo, siamo dirigenti per questo. Visioniamo tutto ciò che va in onda prima della messa in onda. Ma sorrido all’idea che un direttore Rai possa censurare un presidente. Riguardo ai contenuti del testo, saremo più puntuali nei prossimi giorni ma non abbiamo ancora contezza del contenuto e della forma. Sarà letto da Amadeus”.

LETTURE/ Veleni e colletti bianchi: la nuova ndrangheta secondo Gratteri e Nicaso

Ultime notizie, il governo fa chiarezza sull’attacco hacker

Dalla giornata di domenica è in corso un attacco hacker che ha colpito alcune aziende e infrastrutture a livello mondiale, Italia compresa. In ogni caso, come fatto sapere da Palazzo Chigi attraverso nota apposita, in Italia sono stati colpiti diversi obiettivi ma “nessuna Istituzione o azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale”.

Il governo si è riunito con i suoi massimi esperti dopo l’attacco, e dopo un’analisi della situazione si è appunto appurato che nessun luogo sensibile sia stato compromesso. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la polizia postale, si legge ancora nella nota “non sono emerse evidenze che riconducano ad aggressione da parte di un soggetto statale o assimilabile a uno Stato ostile; è invece probabile l’azione di criminali informatici, che richiedono il pagamento di un ‘riscatto'”.

Ultime notizie, ottimo inizio del mondiale di sci in Francia

Una fantastica gara della sciatrice italiana Federica Brignone regala all’Italia la prima medaglia d’oro della rassegna mondiale in corso di svolgimenti in Francia, a Meribel. Sulla pista transalpina la Brignone si è imposta nella combinata precedendo una svizzera, la Holdener, che si è piazzata seconda, ed una austriaca, la Haaser, terza. Per la valdostana un significativo scatto in avanti dopo la medaglia di bronzo conquistata nella stessa specialità a Pechino.

Alla gara ha partecipato anche la statunitense Shiffrin che però non ha concluso la prova di slalom. Per Federica Brignone la medaglia è arrivata a 12 anni di distanza dalla prima conquistata, nell’edizione del 2011 a Garmisch. Nella combinata ha gareggiato anche Sofia Goggia che ha però voluto soltanto provare la pista e non è scesa per la prova di slalom. Brignone già prima dopo la gara di super gigante.

Ultime notizie, strangolata nella notte a Lecco dal marito una anziana malata da tempo

Umberto Antonello, un uomo di 86 anni, ha strangolato la notte scorsa la moglie, Antonietta Vacchelli, sua coetanea e malata da tempo, e successivamente ha telefonato al figlio raccontando l’accaduto. Dopo aver ricevuto la telefonata il figlio ha chiamato i carabinieri e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda durante la notte l’uomo ha strangolato la moglie e poi l’ha adagiata sul letto, dove è stata trovata quando sono arrivate le forze dell’ordine. L’omicida è stato tratto in arresto e sul corpo della vittima verrà eseguita l’autopsia.

Ultime notizie, in Francia 8 morti nell’incendio di una abitazione

In Francia, a Charly sur Marne, una donna ed i suoi 7 figli, sono morti a causa di un incendio che ha distrutto la loro casa. Il marito è stato ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nell’incendio, scatenato da fiamme partite da una asciugatrice. La donna ed i bambini sono morti asfissiati a causa del fumo. L’asciugatrice si trova al primo piano della casa, mentre i genitori ed i bambini dormivano al piano superiore. Il padre, seppur gravemente ustionato, è stato tratto in salvo da un vigile del fuoco che abita nelle vicinanze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA