Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Zelensky: “Il Donbass tornerà nostro”

Continua lo scambio di accuse reciproche fra Kiev e Mosca, una costante in questa guerra iniziata ormai tre mesi fa. Dalla Russia tornano a puntare il dito contro l’Occidente: “Vuole cancellarci”, mentre Zelensky replica: “Mosca sta compiendo un genocidio nel Donbass”. Stando a quanto fatto sapere dal sindaco di Severodonetsk, almeno 1.500 persone sarebbero state uccise finora, mentre il primo ministro inglese, Boris Johnson, precisa: “La Russia fa progressi lenti ma tangibili, sta avanzando”. Biden è pronto intanto ad inviare armi ancora più potenti agli ucraini, e il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, ha replicato: “Hanno dichiarato guerra totale al mondo russo”. Kiev ha spiegato che vi sarebbero almeno 70 morti sotto le macerie di Mariupol, mentre l’Onu aggiunge: “Sale a quota 4.000 il bilancio delle vittime civili”. Infine da segnalare le nuove dichiarazioni di Zelensky, convinto che alla fine l’Ucraina trionferà: “Il Donbass sarà di nuovo nostro”.

Ultime notizie covid, il monitoraggio dell’Iss

Come ogni venerdì anche nella giornata di ieri è emerso il consueto monitoraggio dell’Iss, l’istituto superiore di sanità sui dati covid settimanale. Positivi gli ultimi numeri a cominciare dai ricoveri, che sono in calo, e che nelle aree mediche si assestano al 9 per cento di tasso di occupazione. Scende anche l’incidenza settimanale a livello nazionale, passando dai 375 casi ogni 100.000 abitanti nel periodo 13/05/2022 -19/05/2022, all’attuale dato di 261 ogni 100.000 abitanti (20/05/2022 -26/05/2022). Bene anche l’indice Rt, quello di trasmissibilità, che è decresciuto rispetto ai dati di una settimana fa, precisamente “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici – spiega l’Iss – e’ stato pari a 0,86 (range 0,83-0,90), in diminuzione rispetto alla settimana precedente”, quando era stato pari a 0,89. Il covid si conferma quindi in ritirata, così come da prassi durante i periodo estivi.

Ultime notizie, Draghi: “Riforma della giustizia in tempi brevi”

Il presidente del consiglio, Mario Draghi, è tornato a parlare nella giornata di ieri, e lo ha fatto soffermandosi sulla riforma della giustizia. Come riportato dal sito ufficiale di TgCom24, il primo ministro italiano ha inviato un messaggio all’Università di Padova in occasione del convegno sulla riforma della giustizia, in cui ha spiegato: “Gli italiani si aspettano dalla magistratura decisioni giuste e prevedibili, in tempi brevi”. Quindi l’ex numero uno della Banca Centrale Europea ha aggiunto e concluso: “Gli stessi magistrati hanno bisogno di una riforma che rafforzi la loro credibilità e terzietà. Questi sono i principi alla base della riforma del governo, che auspico possa essere completata con prontezza”.

Ultime notizie, delitto a Melzo: donna fatta a pezzi trovata nella vasca

Un omicidio ha sconvolto Melzo nella giornata di ieri: una donna di 84 anni è stata trovata senza vita, fatta a pezzi, nella vasca di casa, in evidente stato di decomposizione. A denunciare il tutto è stata una delle figlie, che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Gli inquirenti hanno subito “puntato il dito” nei confronti dell’altra figlia, Rosa di anni 58, che pare abbia confessato il delitto, spiegando “Così ha smesso di soffrire”, anche se di queste dichiarazioni non vi è alcuna certezza. La donna, come riferito dall’agenzia Ansa, è stata sottoposta a stato di fermo con l’ipotesi di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Un giallo ancora da risolvere il cui movente resta per ora poco chiaro.











