Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Zelensky rimuove capo sicurezza di Kharkiv

E’ iniziato da poche ore un nuovo giorno di guerra in Ucraina fra l’esercito di Zelensky e quello di Putin. Forti esplosioni nella giornata di ieri a Kharkiv e in altre varie città, mentre il primo ministro della Turchia, Erdogan, ha fatto sapere che oggi sentirà Putin e Zelensky. Il presidente russo ha spiegato di essere pronto a riprendere l’azione diplomatica con l’Ucraina, mettendo però in guardia l’Ue: “La fornitura di armi a Kiev rischia di creare un’ulteriore destabilizzazione”. Non si placano intanto le notizie circa presunti crimini di guerra da parte dei russi, con il sindaco di Mariupol Petro Andriushenko, che ha fatto sapere che i ‘Russi buttano cadaveri in un supermercato’. Da segnalare infine la visita di Zelensky a Karkhiv, con rimozione del capo sicurezza della città: “Curava i suoi interessi”

E’ scomparso dai radar un aereo passeggeri della Tara Air, che si stava dirigendo presso una zona montuosa del Nepal. A bordo vi erano 22 persone e la notizia è stata data direttamente dalla stessa compagnia aerea. Il portavoce dell’azienda Sudarshan Bartaula, ha fatto sapere che: “Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti”. A bordo 19 passeggeri più tre membri dell’equipaggio, e non è ben chiaro cosa sia accaduto. L’aereo è un bimotore a elica Twin Otter, decollato da Pokhara alle ore 9:55 di mattina, quando in Italia erano le 5:55, e che ha perso il contatto con la torre radio poco dopo la partenza. Phanindra Mani Pokharel, portavoce del ministero dell’Interno, ha fatto sapere che le autorità sono impegnate nella ricerca dell’aereo ma le attività sono tutt’altro che semplici vista la scarsa visibilità in zona: “È probabile che il maltempo ostacoli le operazioni di ricerca – ha detto Pokharel -. La visibilità è così scarsa che non si può vedere nulla”.

Ultime notizie, sparatoria a Napoli

Un uomo ha sparato contro un gruppo di giovani di fronte ad un bar di Qualiano, in quel di Napoli, ferendone due in maniera molto grave. L’episodio, come spiegato dall’agenzia Ansa, si è verificato nella notte fra sabato 28 e domenica 29 maggio, e secondo gli inquirenti che hanno arrestato l’aggressore, (il 37enne Marco Bevilacqua), pare che quest’ultimo abbia avuto un diverbio con i quattro ragazzi negli scorsi giorni, una sorta di conto in sospeso. La sparatoria si è verificata nei pressi del bar Nirvana Spritz, in via Fratelli Rosselli. Bevilacqua, e Bevilacqua ha prima derubato una guardia giurata della sua pistola, minacciandolo con un coltello, per poi appunto esplodere diversi colpi. Dei quattro ragazzi feriti, due sono in condizioni disperate ed in pericolo di vita. Bevilacqua è un personaggio già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per reati di droga, rapina ed estorsione.

Ultime notizie, maltempo e allerta in nove regioni italiane

Una violenta ondata di maltempo ha interessato nelle scorse ore diverse regioni d’Italia, in particolare al nord. Così come previsto la pioggia e i temporali, anche violenti, si sono abbattuti su numerose zone del nostro Paese, a cominciare dal Trentino, dove sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per frane e allagamenti. Allarme anche in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Sicilia e Umbria. In Sicilia, ad esempio, strade allagate in alcune zone di Palermo per un violento acquazzone, mentre si sono verificate grandinate nel Pavese e nella Bassa Bargamasca, Disagi infine anche in Piemonte, e a Torino è caduto un albero in corso Monte Cucco, provocando danni a diverse auto in sosta, senza fortunatamente causare alcun ferito.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

I numeri del bollettino del Covid in Italia sono 14.826 nuovi casi di contagio e 27 morti. In entrambi i casi si tratta di numeri inferiori a quelli del giorno precedente quando si erano registrati 18.255 nuovi casi di positività e 66 decessi. Per quanto riguarda il tasso di positività, con 142,066 tamponi processati è stato del 10,4%. Il raffronto con i contagi registrati domenica scorsa, 17,744, vede un calo di circa 3000 contagi. Dopo 12 giorni nei quali si era registrato un calo dei pazienti in terapia intensiva, si torna a salire con un aumento di 10 unità. Resta invece in diminuzione il numero dei pazienti ordinari, che sono oggi 5.234 con un calo di 114 unità.

Ultime notizie, la giornata sportiva

Dopo aver fatto ben sperare con le prove ufficiali di ieri e prima fila tutta “rossa”, la Ferrari non è riuscita a conquistare il successo che è andato a Perez su Red Bull, che ha preceduto il ferrarista Sainz, il compagno di squadra Verstappen e Leclerc. Una gara che è iniziata in ritardo a causa della pioggia e che ha visto anche delle bandiere rosse che hanno fermato la gara. Nel motociclismo vittoria italiana al Mugello con Francesco Bagnaia che ha preceduto il capoclassifica del mondiale, Quartararo, e Espargaro. Oggi si è chiuso anche il Giro d’Italia che ha visto il successo finale di Hindley, primo corridore australiano ad aggiudicarsi la corsa rosa. Al secondo posto si è classificato Carapaz, precedendo Landa e Nibali che ha così terminato al quarto posto la sua ultima partecipazione al Giro d’Italia. La tappa a cronometro che ha chiuso questa edizione è stata vinta da Sobrero, campione italiano della specialità. Da segnalare infine lo storico successo del Monza di Berlusconi, che ha battuto il Pisa in finale dei playoff, approdando per la prima volta in Serie A nella sua storia.

Ultime notizie, un uomo colpito da una palma muore in spiaggia a Chioggia

Il 52enne Gianluca Fasolin, che stava sistemando questa mattina una palma danneggiata dal vento, è morto a Chioggia, all’interno del suo stabilimento balneare. La morte è stata causata proprio dalla palma che lo ha colpito stamani alle 7, uccidendolo sul colpo. I sanitari intervenuti sul posto per i soccorsi con un elicottero hanno potuto soltanto constatare la morte dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno cercando di individuare le cause precise dell’incidente sul lavoro.











