Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Usa, Trump sotto impeachment (20 dicembre)

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha confermato i reati di abuso di potere ed ostruzione alla giustizia a carico di Donald Trump. E’ il terzo presidente della storia dell’America ad essere accusato. Prima di lui furono indagati Bill Clinton e Andrew Johnson. Il rappresentate della Camera, Nancy Pelosi, ha precisato che si tratta oggi di un grande evento per la Costituzione americana, anche se triste per gli americani.

Dramma in Russia, sparatoria a Mosca davanti alla sede dei servizi segreti: sarebbero due le vittime accertate. Dopo le prime notizie frammentarie, la stampa russa ha fatto chiarezza: si è trattato di un attentato terroristico, tra i morti anche l’assalitore. Non sono tre, dunque, le persone rimaste uccise. L’altra vittima è un agente dell’ex KGB. Cinque le persone rimaste ferite, quattro agenti e un civile. Smentita anche la presunta esplosione di cui si è parlato in un primo momento. Ricordiamo che ieri era in programma la conferenza di fine anno del presidente Vladimir Putin.

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, ordinata dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, a 334 persone appartenenti all’organizzazione della ‘ndrangheta che faceva capo alla cosca Mancuso di Limbadi. Le forze dell’ordine hanno arrestato politici, legali, commercialisti, dirigenti statali ed un gruppo di persone appartenenti alla massoneria. E’ stato notificato un’istanza di sequestro di beni mobili ed immobili per un valore superiore a 15 milioni di euro. Presonaggi di spicco sono stati arrestati, tra cui l’avvocato Giancarlo Pittelli, il sindaco di Pizzo, Calabria Gianluca Callipo, il presidente di Anci. Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, ha definito l’operazione di arresto “la più grande dopo il maxi processo di Palermo”. Secondo il procuratore si è provveduto a disgregare radicalmente i clan mafiosi della provincia di Vibo. Gli indagati sono in totale 416. I capo d’accusono sono associazione criminale, delitto, frode, strozzinaggio, fittizia intestazione di beni, riciclo di danaro ed altri delitti gravi. La gigantesca operazione, frutto di laboriose indagini durate molti anni, ha interessato varie regioni d’Italia dove l’associazione mafiosa calabrese si era ramificata. Le indagini della magistratura italiana hanno riguardato la Germania, la Svizzera e la Bulgaria, in collaborazione con la autorità giudiziarie straniere. Il magistrato Gratteri, nell’ordinanza di 250 pagine, ha precisato che si è reputato soddisfatto del grande lavoro di squadra che ha coinvolto anche più di tre mila militari.

Ultime notizie, Papa: fermare le navi non serve

In seguito alla denuncia dell’ONU, papa Francesco ha precisato che bloccare le navi degli emigrati non rivolse il problema. Bergoglio ha ascoltato le doglianze di alcuni emigranti provenienti dall’isola greca di Lesbo. Secondo il pontefice è necessario svuotare i carceri in Libia, adottando tutte le soluzioni pacifiche possibili. E’ indispensabile avere il coraggio di denunciare e punire i trafficanti che ottengono il massimo rendimento dagli emigranti, senza avere paura di ritorsioni. Il papa precisa che è tempo di ascoltare i fratelli emigrati che affrontano ogni tipo di pericolo, anche il mare in tempesta, pur di sfuggire alle torture del carcere. Papa Francesco per sensibilizzare il suo discorso ha mostrato al pubblico un giubbotto di un emigrato annegato a luglio dello scorso anno. Il giubbotto è stato riposto su di un grosso crocefisso per ricordare a tutti di aprire il cuore verso il prossimo. Al termine del suo discorso Bergoglio ha ringraziato tutti coloro che hanno deciso di non rimanere indifferenti di fronte alla verità ed ai fratelli bisognosi.



