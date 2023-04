Un altro domani/ Anticipazioni 11 aprile: Victor pronto alla fuga, ma c’è tensione…

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, che torna in onda oggi 11 aprile dopo lo stop per Pasquetta, ci dicono che tutto è pronto per la fuga di Victor. Kiros è riuscito ad avere tutto il necessario per farlo scappare senza incrociare la temibile Guardia Coloniale, quindi gli consegna cartine, itinerari e documenti falsi. Tutte le indicazioni sono nelle mani di Carmen, ma bisogna soltanto aspettare l’orario giusto, come da accordi con il trafficante. E mentre il tempo passa, sale anche la tensione la paura di essere scoperti. Il tempo gioca contro Victor, dal momento che Ventura ha sempre più sospetti che suo figlio sia ancora a Río Muni. E finché non lo troverà, il potente uomo d’affari muoverà qualunque cosa pur di scovarlo e consegnarlo alla legge.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 11 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia e la sua squadra continuano a sopportare la pressione di Sergio. La tensione in bottega è al limite perché nessuno sopporta la presenza di Sergio, che viene visto come una minaccia incombente su tutta l’attività. Mentre il Cuevas spera di fare una buona impressione sui lavoratori, ricevendo una porta in faccia perché sono tutti dalla parte di Julia, quest’ultima potrebbe riuscire a sbarazzarsi del suo ex e delle sue pretese. Infatti l’imprenditrice riesce ad avere un incontro con la titolare di un importante showroom che potrebbe salvarla. Tuttavia Sergio è in agguato, ed è ancora pronto a sabotare ogni iniziativa della ragazza.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio fa sapere a Julia che i due sono ancora legalmente sposati e ciò significa che gli spetta metà delle quote dell’azienda. Per la giovane imprenditrice è un duro colpo da incassare e cerca di trovare un rimedio per vie legali, ma la situazione è più complicata del previsto: il suo ex fidanzato infatti non molla la presa e pretende di essere il proprietario dell’attività. A Rio Muni, Carmen continua a nascondere Victor, ma viene scoperta da Francisco che la prega di stare attenta a non farsi scoprire da Ventura: le conseguenze sarebbero irreversibili. Intanto, la ragazza organizza la fuga di Victor, anche se Kiros inizialmente si rifiuta di aiutarla nell’impresa.

Anche Inés, di nascosto dal marito, sta aiutando il ragazzo, ma i suoi tentativi vengono scoperti da Ventura: la donna deve quindi rinunciare a dare soldi al figlio. Intanto, Inés ha altri grattacapi quando la guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e lei ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza.











