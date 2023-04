Un altro domani/ Anticipazioni 14 aprile: Julia costretta a chiudere l’attività?

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 14 aprile, ci dicono che i reciproci sospetti di Ángel e Inés li spingono a scoprire cosa ha fatto ciascuno di loro il giorno prima della morte di Alicia. I due amanti devono capire chi tra le persone che conoscono poteva avere un alibi. La sfiducia sta mettendo a dura prova Angel e Inés, che non sembrano trovare una via d’uscita. Così mentre il giovane continua a indagare su cosa è accaduto alla fantomatica “Notte dei libri”, in parallelo la moglie di Ventura cerca di carpire qualche informazione in più dalle domestiche di Patricia.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 aprile: le bugie di Adelaide

Nel frattempo, Carmen teme il peggio per Victor, dopo aver capito che i suoi sospetti sono diventati realtà: il ragazzo ha incontrato suo padre per stringere un accordo affinché finisse tutto. Il problema è che Carmen non sa se Ventura terrà fede al patto che hanno stretto e se ciò finirà con l’avere ripercussioni sul povero Victor…

Terra amara/ Anticipazioni 14 aprile: Hunkar e Fekeli, il matrimonio è ufficiale

Un altro domani, anticipazioni di oggi 14 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia trema perché teme veramente di perdere la sua azienda. L’azione legale non è andata a buon fine: infatti la giovane, pur ringraziando l’operato della madre Diana, ha deciso di rinunciarvi poiché sente di esserne uscita sconfitta da tutto. Intanto, Sergio continua a imporre le sue condizioni nello scioglimento dell’attività di Julia e la liquidazione diventa quasi un dato di fatto. Gli operai, anche se non possono fare nulla per evitare l’esito fatale, quello che possono fare è rendere le cose il più difficili possibile per Sergio. Così, Ribero, Cloe ed Elena si alleano per far sì che Cuevas non ottenga ciò che vuole nei termini stabiliti. Ci riusciranno?

Beautiful/ Anticipazioni 14 aprile: il segreto di Brooke e Deacon è stato scoperto

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia scopre che collaborare con Sergio è un vero inferno; il suo ex le sta rendendo la vita difficile facendo leva sul fatto che i due sono ancora legalmente sposati e ciò significa che gli spetta metà delle quote dell’azienda. Olga e Tirso cercando di capire se esiste un modo per impedire che Mario denunci Erik, e forse l’hanno trovato. Il ragazzo, però, dovrà sottostare a degli obblighi.

A Rio Muni, Carmen organizza la fuga di Victor, anche se Kiros inizialmente si rifiuta di aiutarla nell’impresa. Quando è tutto pronto per il fatidico giorno, ma quando Victor incontra sua madre e nota dei segni sui polsi, capisce che non può andarsene. Così, di nascosto, il giovane latitante incontra suo padre per stringere un accordo: si prenderà le colpe di Ventura, ma in cambio vuole che faccia il possibile per farlo uscire di prigione quanto prima. La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e mentre Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza, si scopre che potrebbe esserci un serial killer a Rio Muni che prende di mira le giovani donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA