Un altro domani/ Anticipazioni 17 aprile: Sergio continua a tormentare Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 17 aprile, ci dicono che Sergio continua ad essere una presenza ingombrante nell’atelier. Il giovane tormenta Julia, proponendole ogni volta le sue condizioni per la liquidazioni, cosa che la sua ex ragazza non accetta proprio. Fortunatamente tutti in azienda sono dalla sua parte, avendo constatato che la presenza di Cuevas diventa ogni giorno più insopportabile. Il problema è che Sergio sta diventando sempre più insistente, e Julia è arrivata a un punto di rottura: e se vendere l’attività fosse davvero l’unica soluzione per togliersi di mezzo l’ex fidanzato e liberarsi dalle sue pressioni? Quel che è certo è che in atelier tutti i dipendenti si stringono intorno a Julia, e faranno di tutto per aiutarla ad uscir fuori da questa situazione impossibile.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 17 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Erik alla fine ha accettato la proposta di Tirso ed Olga di mettersi a completa disposizione di Mario. In questo modo i due gli hanno evitato una brutta denuncia, che non avrebbe fatto altro che influire ancora di più sulla sua posizione a Robledillo de la Sierra, dove fin dall’inizio non è stato giudicato un ragazzo affidabile. E quando finalmente il ragazzo sembra accettare la sua condizione e scusarsi con Mario per avergli rotto il prezioso giradischi, succede qualcosa che rischia di compromettere ogni buona intenzione. Infatti Erik e l’anziano discutono e si finisce per degenerare. A quel punto il nipote di Tirso, che da tempo si interroga sulla sua presenza in città, prenderà seriamente in considerazione l’idea di lasciare il paese per il bene di tutti. Tuttavia, suo zio lo inviterà a ripensarci caldamente…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è scossa dalle condizioni imposte da Sergio per la liquidazione, ma per fortuna può contare sui suoi dipendenti che sono pronti a sostenerla comunque. Olga e Tirso riescono a convincere Mario a non denunciare Erik, proponendogli un accordo: il ragazzo lavorerà alle sue dipendenze, così potrà risarcire il danno commesso.

A Rio Muni, la fuga di Victor non va come previsto quando il giovane latitante incontra suo padre per stringere un accordo: si prenderà le colpe di Ventura, ma in cambio vuole che faccia il possibile per farlo uscire di prigione quanto prima. Carmen, però, non si fida molto. La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e mentre Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza. Quando si scopre che dietro potrebbe esserci l’impronta di un serial killer, i due amanti decidono di unire le forze per vederci meglio dietro la misteriosa morte della ragazza.

