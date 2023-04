Un altro domani/ Anticipazioni 18 aprile: Victor ha un sospetto su Patricia…

Un altro domani, anticipazioni puntata 18 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 18 aprile, ci dicono che Victor è dietro le sbarre, dopo aver accettato il compromesso di suo padre. Tuttavia, il ragazzo non può fare a meno di pensare alla sua situazione e verrà sommerso da un enorme sospetto: e se Patricia fosse coinvolta nella cospirazione messa in atto da suo padre? Il ragazzo infatti ricorda di aver confidato alla Goody i suoi dubbi riguardo Ventura, quindi ne deduce che il suo arresto sia stato solo una mossa da parte della diabolica donna. Per confermare i suoi sospetti, Victor necessita l’aiuto di Carmen, l’unica, oltre sua madre, ad averlo sempre aiutato a supportato. Spiegando la situazione alla ragazza, anche lei si convince che Patricia abbia un ruolo chiave nel complotto di Ventura. Il problema è ora trovare un modo per smascherarla, così da soffocare una possibile rivolta nella colonia prima che sia troppo tardi…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 18 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen capirà di non poter agire da sola, e che anche stavolta avrà bisogno di una mano in più. Per questo motivo la giovane confiderà i suoi sospetti al padre Francisco, non curandosi delle possibili ripercussioni che potrebbe avere una tale accusa verso Patricia Goody. Inoltre non è certo che smascherando la donna, Victor possa essere rilasciato in quanto innocente.

Nel presente, invece, Julia sospetterà che qualcuno le abbia rubato i suoi bozzetti per i mobili e punterà subito il dito contro Sergio. Il suo ex è ancora disposto a fargliela pagare per troncare ogni tipo di rapporto con lei nel peggior modo possibile. Sembra proprio che la giovane imprenditrice non abbia un attimo di pace…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è scossa dalle condizioni imposte da Sergio per la liquidazione, ma per fortuna può contare sui suoi dipendenti che sono pronti a sostenerla comunque. Olga e Tirso riescono a convincere Mario a non denunciare Erik, proponendogli un accordo: il ragazzo lavorerà alle sue dipendenze, così potrà risarcire il danno commesso.

A Rio Muni, la fuga di Victor non va come previsto quando il giovane latitante incontra suo padre per stringere un accordo: si prenderà le colpe di Ventura, ma in cambio vuole che faccia il possibile per farlo uscire di prigione quanto prima. Carmen, però, non si fida molto. La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e mentre Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza, poi però capiscono di dover unire le forze per vederci meglio dietro la misteriosa morte della ragazza.











