Un altro domani/ Anticipazioni 20 aprile: Patricia si difende da Carmen, ma lei…

Un altro domani, anticipazioni puntata 20 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 20 aprile, ci dicono che da quando suo padre è arrivato in città, Dani sta passando molto tempo insieme a lui. Jaime, però, ignora che suo figlio non si chiama più Maria, ed è un ragazzo trans. Dani sta cercando il momento giusto per rivelarlo a suo padre, ma Elena ha paura che questa rivelazione possa complicare il loro rapporto: la donna infatti non sa in che modo Jaime potrebbe reagire, e suo figlio potrebbe andare incontro a una delusione. Su consiglio di Julia, comunque, Elena decide di non interferire nel loro rapporto, confidando nel fatto che l’ex marito si farà trasportare dall’affetto che nutre per Dani piuttosto che lasciarsi andare a chiusure mentali e pregiudizi insensati. Sarà davvero così o accadrà dell’altro?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 20 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen è decisa a indagare su Patricia quindi il suo prossimo passo è quello di interrogare Mabalè, convinta che l’uomo possa rivelarle qualcosa circa sui movimenti sospetti in fabbrica. L’operaio, però, nega tutto perché viene pressato da Patricia a mentire. Infatti la dark lady ha architettato tutto: dato che Mabalè era a conoscenza del traffico illecito di armi, la donna lo ha minacciato: se non starà zitto, non ci metterà niente per accusarlo di complicità qualora dovesse venir fuori il suo coinvolgimento nella rivolta orchestrata da Ventura. Inoltre, Patricia spinge Mabalè ad isolare Carmen dalla fabbrica, facendo in modo che nessuno degli operai le rivolta parola.

Non soddisfatta, la Godoy deciderà anche di parlare con Francisco, insistendo affinché la figlia smetta di ficcare il naso in affari che non la riguardano. Peccato che Carmen sia fin troppo scaltra, e capirà fin da subito che si tratterà di una controffensiva per impedirle di indagare…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la fuga di Victor non va come previsto quando il giovane latitante incontra suo padre per stringere un accordo: si prenderà le colpe di Ventura, ma in cambio vuole che faccia il possibile per farlo uscire di prigione quanto prima. Carmen, però, non si fida molto, quindi si confronta con Victor, il quale gli rivela che Patricia potrebbe essere coinvolta nel piano di rivolta di suo padre. Carmen decide così di iniziare a indagare per conto proprio. La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e mentre Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza, poi però capiscono di dover unire le forze per vederci meglio dietro la misteriosa morte della ragazza.

