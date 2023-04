Un altro domani/ Anticipazioni 24 aprile: Carmen, una scoperta su Patricia!

Un altro domani, anticipazioni puntata 24 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 24 aprile, ci dicono che informata da Kiros, Carmen scopre che in fabbrica c’è stato un effettivo traffico di armi avvenuto per settimane e settimane, senza che nessuno sapesse nulla. Il carico è stato fatto per conto di Ventura. La ragazza è su tutte le furie ed è determinata più che mai a provare l’innocenza di Victor. Le notizie non finiscono qui. Carmen infatti scopre anche che Patricia e Francisco hanno pubblicato un comunicato ufficiale sul quotidiano in cui si afferma che prendono le distanze da Victor e dal suo ipotetico reato. Il problema è che nella lettera è stata inclusa anche la firma di Carmen, cosa che la lascia attonita. La ragazza quindi rivolgerà le sue accuse a Patricia, rea di averla coinvolta in qualcosa senza il suo permesso…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 24 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che non appena appreso del comunicato, Inés mette in dubbio la fiducia di Carmen, insinuando che la ragazza abbia volutamente preso le distanze da Victor poiché si è resa conto che la sua situazione legale è un vicolo cieco. Il ragazzo, invece, ha il sangue freddo e il buon senso di credere che Carmen non c’entra assolutamente nulla in questo: ciò valorizza ancora di più la sua ipotesi che Patricia abbia orchestrato ogni cosa. Poi Victor tranquillizza anche sua madre, dichiarando che la ragazza non potrebbe mai voltargli le spalle in quel modo dopo tutto ciò che hanno passato insieme e dopo quanto ha rischiato per proteggerlo da Ventura.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Victor scende a patti con Ventura: si costituirà, prendendosi le sue colpe, ma in cambio pretende che il padre muova ogni cosa per farlo scagionare e che soprattutto non faccia più violenza su sua madre. Carmen non si fida molto della buona parola di Ventura, mentre Victor la invita ad avere fiducia e di concentrarsi su Patricia che potrebbe essere coinvolta nel piano di rivolta di suo padre. Carmen decide così di iniziare a indagare per conto proprio. La dark lady però gioca d’astuzia e convince Mabalé a mentire sul traffico illecito di armi. La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e mentre Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza, poi però capiscono di dover unire le forze per vederci meglio dietro la misteriosa morte della ragazza.

Sergio sta rendendo la vita di Julia un vero inferno poiché complica la questione della liquidazione. Dani incontra suo padre, ma Elena teme che Jaime potrebbe non prendere bene il fatto che “Maria” non esiste più, e che il loro figlio è in realtà un ragazzo trans.











