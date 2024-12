È da poco iniziata una nuova settimana di Un posto al sole dopo la solita pausa del weekend e come al solito le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini stanno catturando non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. L’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. In merito alla puntata di domani, mercoledì 11 dicembre 2024, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che faranno incuriosire tutti.

Il comportamento poco responsabile di Alice ha scatenato il malcontento di Roberto e Marina, infatti sono scoppiate delle discussioni in casa. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che la Giordano ha fatto una dura ramanzina alla nipote e lei si dirà convinta di voler seguire i consigli che le ha dato. Nel frattempo, nell’episodio di mercoledì 11 dicembre 2024, Ferri scoprirà che Michele non sta seguendo le sue direttive. Saviani non sta neanche rispettando i vedi editoriali che l’imprenditore gli aveva imposto.

Anticipazioni Un posto al sole 11 dicembre 2024: Pasquale torna libero, torna il sereno tra Rosa e Luisa

Nei precedenti episodi di Un posto al sole la vicenda di Don Antoine ha tenuto tutti col fiato sospeso. Tantissimi fan della soap opera partenopea per giorni si sono infatti chiesti chi avesse aggredito il parroco, ormai certi che Pasquale non fosse il vero colpevole. Le anticipazioni fanno sapere che grazie alle indagini svolte Damiano riuscirà ad incastrare il vero colpevole dell’aggressione ai danni del prete e lo arresterà.

Arrestato il vero colpevole Pasquale tornerà finalmente libero nella puntata di domani, mercoledì 11 dicembre 2024, il ragazzino non dovrà quindi pagare per un reato che non ha commesso. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano anche che la vicenda ha fatto riconciliare in modo inaspettato Rosa e Luisa, tra loro infatti tornerà il sereno.

