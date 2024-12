Dopo la consueta pausa del weekend Un posto al sole torna in onda oggi su Rai Tre alle 20.50 e con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini conquisteranno non poco l’attenzione dei fan. L’amatissima soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere nessun detaglio, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito a ciò che succederà domani, martedì 10 dicembre 2024, come al solito colpi di scena e novità non mancheranno e stupiranno non poco i fan della soap opera partenopea.

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole nonostante i recenti attriti Rosa ha supportato Luisa quando Pasquale si è dato alla fuga per paura di essere accusato di aver aggredito Don Antoine. La terribile vicende che ha coinvolto il prete e il figlio di Luisa ha fatto riavvicinare non poco le due donne, la Picariello crede all’innocenza del ragazzino e spera che le indagini possano portare presto alla verità. Le anticipazioni rivelano che le indagini svolte da Damiano potrebbero fare un significativo passo avanti, ma non sarà così semplice dimostrare chi è stato ad aggreddire il parroco.

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda martedì 10 dicembre 2024 su Rai tre Alice dovrà fare i conti con la disastrosa serata trascorsa con Vinicio. Le anticipazioni fanno poi sapere che a casa scoppierà un acceso scontro tra lei e Roberto Ferri. Anche Marina si metterà in mezzo per cercare di far capire alla nipote che è arrivato il momento di assumere un atteggiamento diverso. La Giordano la inviterà ad investire sul suo futurio seriamente.

Nel frattempo procederà a gonfie vele tra Nunzio e Rossella a Madrid, i due possono finalmente vivere il loro amore liberamente da quando la relazione di Cammarota e Diana è giunta cal capolinea. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nell’esisodio di martedì 10 dicembre 2024 Samuel si farà prendere dall’ansia al Caffè Vulcano, dopo aver scoperto che Nunzio sarà assente per qualche giorno avrà paura di non riuscire a gestire la cucina da solo.

