Un posto al sole/ Anticipazioni 24 marzo: Eugenio, Viola non è pronta a dirgli addio

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 24 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 24 marzo, rivelano che Manuela si prepara per un importante esame che dovrà sostenere l’indomani. Micaela e Samuel, vedendola molto agitata e in ansia, decidono di farla svagare un po’ e la portano a bere qualcosa insieme a loro, sebbene inizialmente la Cirillo sia contrariata. I due però le promettono che non faranno tardi. Neanche a dirlo, la serata, seppur piacevole, prosegue per le lunghe e le cose andranno in modo diverso. Manuela rischia di non affrontare nessun esame! A questo punto ci penserà Serena e cercare un rimedio affinché la sorella Cirillo non perde questa sua grande occasione. Riuscirà a risolvere la situazione?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 24 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Eugenio ha spiazzato Viola proponendole la separazione. La cosa l’ha sorpresa, dato che non era affatto preparata a una simile cosa. Nicotera è però stanco della continua confusione sentimentale di sua moglie, quindi non ha trovato altra scelta che avanzare questa ipotesi. Viola, però, non è davvero pronta a mettere fine al loro matrimonio. Fatto sta che la coppia dovrà cercare di fingere che vada tutto bene davanti alla famiglia, specialmente dovranno convincere Raffaele, Ornella e il piccolo Antonio. Non sappiamo quale esito avrà questa storia, ma Viola ed Eugenio di una cosa sono certi: prima o poi si dovrà arrivare a una decisione…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia le prova tutte per risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma ogni suo tentativo pare andare a vuoto. Forse l’aiuto di Otello potrebbe darle una soluzione a parte dei suoi problemi? Alberto e Diana sono in ottima sintonia e i due si conoscono meglio. Marina è ogni giorno sempre più insofferente alla presenza di Lara; e più Roberto si avvicina a lei, più la Giordano ne soffre, rischiando di mettere in crisi il loro rapporto. Niko, invece, comincia a nutrire dei dubbi sul progetto di Alberto di ampliare lo studio legale.

Viola deve decidere in merito alla proposta di separazione di Eugenio: da un lato non vuole porre fine al loro matrimonio, dall’altra è consapevole di provare dei forti sentimenti per Damiano. Tuttavia la Bruni comincia ad essere un tantino gelosa dalla vicinanza del marito con la pm Lucia. Mariella è preoccupata per le continue uscite di Guido con Michele, e sa di dover prendere in mano la situazione per vederci chiaro, ma l’uomo si dimostra scostante riguardo la sua proposta di vacanze estive.











