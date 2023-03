Un posto al sole/ Anticipazioni 28 marzo: Silvia, qualcuno vuole vederla fallire?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 28 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 28 marzo, rivelano che la situazione al Caffè Vulcano è appesa a un filo. Mentre Nunzio e Samuel sembrano non capire le reali condizioni economiche in cui versa il bistrot, Silvia crede di potersi liberare facilmente dalle pretese di Alberto e risollevare per conto suo le sorti del locale. Tuttavia i soldi della donna non basteranno per poter riportare il Vulcano in auge, e ci sarà Diego a farle aprire gli occhi per vedere le cose come realmente stanno. La verità è che il bistrot è in crisi e ogni soluzione sta facendo acqua da tutte le parti. Forse qualcuno ce l’ha davvero con Silvia e vuole farla fallire.

La sensazione sembra puntare in quella direzione, come se ci fosse un burattinaio che da dietro le quinte muove i suoi fili e smonta qualunque tentativo di Silvia di salvare il suo amato locale. Tuttavia nessuno dei personaggi coinvolti nella situazione immagina chi sia il vero responsabile della valanga di commenti negativi che ha investito il Vulcano, causando una sempre più crescente fuga di clienti…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che dopo l’incidente accaduto alla piccola Irene, la tensione fra Marina e Roberto è in costante aumento. I due si rinfacciano le rispettive colpe, mentre Lara approfitta della situazione per intromettersi e giocare le sue carte. E’ in arrivo una telefonata inattesa che potrebbe cambiare le cose in casa Ferri e non solo. Forse Lara avrà la sua possibilità di stare da sola con Roberto una volta neutralizzata la rivale?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia le prova tutte per risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma ogni suo tentativo pare andare a vuoto. Poi arriva la proposta di Alberto che getta tutti in discussione. Intanto l’avvocato si è avvicinato alla nuova arrivata, l’architetta Diana della Valle. Marina è ogni giorno sempre più insofferente alla presenza di Lara; e più Roberto si avvicina a lei, più la Giordano ne soffre, rischiando di mettere in crisi il loro rapporto. Poi, per distrazione di Marina, la piccola Irene ha un incidente e questo episodio inasprisce ancora il legame tra la Giordano e il suo Ferri.

Viola rimane sconvolta quando Eugenio le propone la separazione, e non solo: la Bruni scopre di essere anche gelosa quando vede la sintonia che c’è tra suo marito e la pm Lucia. Mariella decide di vederci chiaro in merito alle uscite di Guido e rimane delusa da ciò che scopre.











