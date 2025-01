Andrà in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini. L’amata soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e con le sue intiganti vicende riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per scoprire cosa accadrà, novità e colpi di scena non mancano mai e gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni La Promessa, puntata 30 gennaio 2025/ Manuel si arruola con Curro, la verità spiazza Catalina

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Un posto al sole che andrà in onda domani, giovedì 30 gennaio 2025. Queste rivelano che sui giornali inizierà a diffondersi la notizia che i Cantieri Flegrei potrebbero avere una responsabilità grave nell’incidente dello yacht di Burnett. Marina e Roberto appariranno sempre più nervosi e sotto pressione, Alberto invece sarà furioso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 30 gennaio 2025/ Alfredo farà la proposta di matrimonio a Clara

Anticipazioni Un posto al sole 30 gennaio 2025: Viola capisce di aver ferito Damiano

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Viola è apparsa molto turbata a causa dell’atteggiamento violento manifestano dal compagno durante l’arresto dei suoi rapinatori. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 30 gennaio 2025, si renderà conto che Damiano ha frainteso le sue parole e c’è rimasto davvero male. La Bruni dovrà quindi rimediare al più presto per poter chiarire con Renda.

Nel frattempo Guido sarà talmente preso dalla sua storia d’amore con Claudia che non si renderà conto di quanto Silvia e Michele siano realmente preoccupati per Rossella a causa del delicato periodo che sta vivendo in ospedale. Cos’altro succederà nell’episodio di giovedì 30 gennaio 2025? Le anticipazioni di Un posto al sole al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

Anticipazioni Beautiful, puntata 30 gennaio 2025/ Finn lotta per il suo matrimonio con Steffy, lei ha paura