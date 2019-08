Uomini e Donne/ Andrea e Natalia: “prima notte insieme senza pudori” (Trono Classico)

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni raccontano i dettagli della loro storia d’amore, nata nello studio del trono classico di Uomini e Donne. Sempre più uniti e innamorati, praticamente inseparabili, Andrea e Natalia condividono la propria felicità con i fans regalando loro foto e video dei momenti che trascorrono insieme. A Di Più, però, hanno raccontato anche cos’è successo subito dopo la scelta. Senza telecamere, nonostante il sentimento che li aveva spinti a scegliersi, Andrea e Natalia sono stati colti dall’imbarazzo. La prima volta, infatti, non è arrivata la sera della scelta. “Ricordo – racconta Andrea – che, dopo la mia scelta, ci siamo ritrovati in camerino, ed è stato piuttosto imbarazzante. In quel preciso istante, per la prima volta, le telecamere non ci riprendevano e, ironia della sorte, invece di buttarci l’uno nelle braccia dell’altra, ci siamo ritrovati imbambolati, come al primo appuntamento. Volevo baciarla, abbracciarla, ma mi sentivo legato. Poi lei ci ha messo il carico da novanta”. Natalia, infatti, ha deciso di aspettare e di rimandare la prima volta insieme. “Alla fine della serata – ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne – lei è andata nel suo albergo e io nel mio. Ci siamo baciati, certo, ma lei ci ha tenuto a dirmi che prima di andare oltre doveva e voleva aspettare”.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: LA PRIMA VOLTA ROMANTICA DI ANDREA ZELLETTA E NATALIA PARAGONI

La prima volta di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è così arrivata durante un viaggio in Lettonia dove l’ex tronista era atteso per un servizio fotografico. “Avevo preso – questo il suo racconto – una stanza d’albergo molto bella, curando ogni minimo dettaglio. Eravamo stati a cena, avevamo fatto una romantica passeggiata in quei luoghi magici, ma poi, una volta in camera, lei ha cominciato a parlare e a parlare e a parlare […] Ma non ci sono rimasto male, anzi, l’ho sentita più vicina”. Il momento speciale è così arrivato: “Poi, la sera seguente, abbiamo vissuto la nostra prima volta. È stato bellissimo. Non abbiamo avuto più pudori, perché a quel punto ci eravamo detti tutto. Avevamo capito che il sentimento nato in trasmissione era andato al di là delle telecamere ed era sempre più vivo. Ora Natalia e io stiamo già facendo progetti”.

