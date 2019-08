Uomini e Donne/ Anticipazioni Erica Talco e Giulio Raselli tronisti? (Trono Classico)

Mancano pochissimi giorni all’inizio delle registrazioni della nuove puntata del Trono Classico di Uomini e Donne 2019-2020 e cominciano a trapelare nuove indiscrezioni sui possibili tronisti. Maria De Filippi e tutta la redazione del programma ha in serbo grandi novità per questa edizione che arriverà in tv dopo il recente scontro – social tra l’autrice Raffaella Mennoia e l’ex tronista Teresa Cilia. Polemiche a parte, due sono i nomi che più di altri stanno circolando sui papabili tronisti di questa edizione. A cominciare da Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia e ex tentatore di Temptation Island 2019, in lizza per sedere sulla poltrona rossa del programma. Per Raselli si tratterebbe di una richiesta a furor di popolo, visto che in tantissime hanno richiesto la sua partecipazione come tronista al dating show di Canale 5.

Erica Talco tronista di Uomini e Donne?

Se la partecipazione di Giulio Raselli come tronista di Uomini e Donne sembrerebbe quasi fatta, in queste ore un altro nome è spuntato a sorpresa. Si tratta di quello di Erica Talco, ex corteggiatrice del programma. In realtà, va precisato, che Erica ha partecipato ad una sola puntata del dating show come corteggiatrice nel 2013 di Alessandro Pess; la ragazza ha poi deciso, volontariamente, di lasciare il programma essendo ancora interessata al suo ex fidanzato. La Talco, che di professione è un’imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, era in lizza per partecipare al Grande Fratello, ma qualcosa è andato storto. Nell’attesa però la ragazza ha proseguito i suoi impegni di lavoro nel settore dell’abbigliamento aprendo un suo negozio a Parma. Stando a quanto pubblicato da Parma Today però Erica sarebbe prontissima a mettersi in gioco nel programma di Canale 5 e a trovare il vero amore. Sarà davvero così? Al momento gli indizi giocano a suo favore: Erica Talco, infatti, ha rimosso il suo profilo Instagram pur essendo, da sempre, una molto attenta ai social. Non resta che attendere settembre per scoprire se Erica sarà o meno la nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne.

