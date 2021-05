Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 maggio: baci per Massimiliano Mollicone

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 maggio

Dopo la scelta di Samantha Curcio che ha concluso il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Alessio Cennicola e ricevendo un sì come risposta, il programma di Maria De Filippi torna in onda oggi. La puntata comincerà esattamente da dove si è interrotta quella trasmessa ieri ovvero da Sara Zilli, protagonista di una discussione con Biagio Di Maro con cui ha chiuso la frequentazione. La puntata potrebbe continuare con altri protagonisti del trono over. I più gettonati sono Isabella Ricci che sta conoscendo Andrea e Francesca e Amodio. Secondo il pubblico, Amodio e Francesca potrebbero lasciare presto il programma. La dama e il cavaliere del trono over si frequentano da più di un mese e tra loro va tutto a gonfie vele. Arriverà presto l’annuncio di voler continuare a frequentarsi senza telecamere?

Dichiarazione d’amore per Massimiliano Mollicone

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nel corso della puntata di oggi, dovrebbe esserci spazio anche per Massimiliano Mollicone che, presto, sceglierà tra Vanessa ed Eugenia. Nel corso della puntata in onda oggi, Maria De Filippi mancherà in onda l’esterna con Vanessa nel corso della quale c’è stata un’importante dichiarazione d’amore della corteggiatrice e baci senza telecamere. Un’esterna che non lascerà indifferente Eugenia che, in studio, affermerà di aver finalmente capito il motivo per cui non ha voluto spegnere le telecamere con lei. Massimiliano si confronterà con Eugenia scatenando la reazione di Vanessa che, infastidita dall’atteggiamento del tronista, chiederà a Maria De Filippi di lasciare lo studio. Il tronista, scusandosi, raggiungerà Vanessa. Dopo l’uscita di Massimiliano, Carolina farà notare a Giacomo come, in certe situazioni, sia importante prendere l’iniziativa.

