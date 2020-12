Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 dicembre: Beatrice innamorata di Davide

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 16 DICEMBRE

Le ultime puntate di Uomini e Donne prima della pausa natalizia sono ricche di colpi di scena. Dopo aver dedicato ampio spazio alla serata romantica di Gemma Galgani con Maurizio, la puntata di oggi, mercoledì 16 dicembre, del dating show di canale 5, sarà dedicata anche ai tronisti. Se Gianluca De Matteis è sempre più in difficoltà non provando un forte interesse per nessuna delle sue corteggiatrici, Davide Donadei è sempre più vicino alla scelta. Il tronista 25enne, infatti, ha deciso di mandare a casa tutte le ragazze, tranne Beatrice e Chiara per le quali il sentimento cresce ogni giorno di più. Nella puntata in onda oggi, Davide sarà ancora più in difficoltà. Dopo l’ingresso in studio insieme a Gianluca e Sophie Codegoni con cui consegnerà anche un bouquet di fiori a Maria De Filippi per il suo compleanno, Davide si accomoderà al centro dello studio per rivivere le esterne fatte con Beatrice e Chiara. La prima ha colto l’occasione per ammettere di essersi innamorata di lui mentre la seconda, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, ha scelto di portarlo a casa sua.

IDA PLATANO TORNA A UOMINI E DONNE?

Nelle ultime settimane, grande protagonista delle puntate di Uomini e Donne è Riccardo Guarnieri che si è rimesso subito gioco uscendo con la nuova dama Brunilde con cui non è scattata la scintilla e ricominciando a frequentare Roberta Di Padua con cui aveva avuto un flirt in passato. Riccardo pare sempre più orientato a concentrarsi sul proprio futuro, ma come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il passato, nella nuova puntata di Uomini e Donne, torna a bussare alla porta del cavaliere. Ida Platano, infatti, ha inviato un pacchetto contenente l’anello di fidanzamento che gli aveva regalato Riccardo. La scelta della Platano di farsi viva dopo il ritorno in trasmissione di Riccardo scatenerà le polemiche. Come reagirà il cavaliere?



