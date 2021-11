Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 novembre: polemica per Biagio Di Maro?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 4 novembre

Dopo l’infuocata discussione tra Marcello e Armando Incarnato, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 4 novembre, con una nuova puntata in cui, al centro dello studio, dovrebbe esserci Biagio Di Maro. Come svelano le anticipazioni di Isa e Chia, Maria De Filippi manderà in onda un filmato mostrando le lamentele di Biagio Di Maro sulle dame che ha frequentato. In studio, le parole di Biagio scateneranno le dure reazioni delle dame.

Tra le prime a scagliarsi contro Biagio sarà Isabella Ricci che ha frequentato il cavaliere nella scorsa stagione del programma. anche Rosy punterà il dito contro Biagio mentre Armando Incarnato difenderà il cavaliere. A sorpresa, l’atteggiamento di Isabella scatenerà la reazione di Gianni Sperti che attaccherà Biagio.

Uomini e Donne: Andrea Nicole dice basta ai baci

Dopo il capitolo dedicato a Roberta Ilaria Giusti e alla presentazione della madre, Letizia, nuova dama del trono over, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi ci sarà spazio anche per Andrea Nicole. Come riporta Isa e Chia nelle anticipazioni della registrazione della puntata in onda, dopo aver baciato sia Ciprian che Alessandro, Andrea Nicole ha deciso di non baciare più i suoi corteggiatori e di conoscere più profondamente i suoi corteggiatori prima di baciarli ancora.

Tra i protagonisti del trono over al centro dello studio oggi dovrebbero esserci anche Diego Tavani e Ida Platano che, dopo le delusioni vissute dall’inizio della stagione, hanno cominciato a frequentarsi. Tra i due pare che il feeling sia stato immediato. Racconteranno oggi come è andato il loro appuntamento?

