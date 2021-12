Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 6 dicembre: arriva la nuova tronista?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 6 dicembre

Dopo la scelta a sorpresa di Andrea Nicole, oggi, lunedì 6 dicembre, le dame e i cavalieri del trono over così come Roberta Alessia Giusti e Matteo Ranieri tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Cosa accadrà oggi nello studio del dating show di canale 5? La registrazione potrebbe cominciare con una sorpresa per Maria De Filippi. La conduttrice ieri ha compiuto 60 anni e, per lei, la redazione del programma, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, potrebbero sorprenderla con una torta di compleanno. I protagonisti della registrazione, invece, saranno come sempre i protagonisti che cercano l’amore.

Spazio a Gemma Galgani che, dopo essere stata assente nelle ultime puntate a causa del covid, è tornata in trasmissione con un nuovo pretendente. Per la dama di Torino si tratta di una conoscenza appena iniziata. Sarà quella giusta per trovare finalmente l’amore? Nel corso della registrazione potrebbe trovare spazio anche Nadia, una nuova dama che ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha svelato la propria età.

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne: arriva la nuova tronista?

Dopo la scelta di Andrea Nicole che ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Ciprian, la prossima scelta sarà quella di Roberta Ilaria Giusti, sul trono da settembre e che sceglierà il ragazzo con cui costruire una storia tra Samuele e Luca. Il percorso di Matteo Ranieri, invece, è appena cominciato e nel corso della nuova registrazione ci sarà il tempo di vedere le nuove esterne.

Nel corso della nuova registrazione, inoltre, potrebbero essere presentati nuovi tronisti. Nelle prossime settimane arriverà un tronista uomo e una tronista donna. Su chi ricadrà la scelta della redazione? Per il trono femminile è spuntato il nome di Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. I nuovi tronisti, dunque, saranno presentati oggi?

