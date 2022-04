Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 8 aprile: colpo di fulmine per Riccardo? Scelta Luca Salatino?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 8 aprile

Fine settimana all’insegna delle registrazioni di Uomini e donne. Come fa sapere la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, oggi e domani, i cavalieri e le dame del trono over ma anche Luca Salatino e Veronica Rimondi tornano in studio per una nuova registrazione in cui, sicuramente, non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Riccardo Guarnieri che, tornato in studio dopo una lunga assenza, ha cominciato a frequentare una ragazza del parterre femminile con cui la conoscenza è partita benissimo. Cosa sarà successo tra i due negli scorsi giorni? Sarà scattato il colpo di fulmine o ci sarà un colpo di scena?

Curiosità anche intorno ad un altro ex di Ida Platano ovvero Alessandro Vicinanza. Dopo aver ammesso di pensare ancora a Federica Aversano, ha deciso comunque di concedersi una possibilità. Tuttavia, nella scorsa registrazione, Alessandro aveva chiuso la conoscenza con una nuova ragazza. Sarà tornato sui suoi passi o avrà voltato pagina?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per il trono classico. Luca Salatino continua a dividersi tra Lilli, Soraia e la nuova corteggiatrice Aurora. Per tutte e tre prova un forte interesse anche se ha ammesso di essere più attratto da Aurora. Nelle scorse puntate, la scelta di Luca sembrava ancora lontana. Sarà così o negli ultimi giorni ci sarà stato un colpo di scena? Il tronista annuncerà la scelta?

Non mancherà, poi, il momento dedicato a Veronica. Il percorso della tronista è iniziato da poche settimane, ma sta già regalando delle emozioni al pubblico che sta apprezzando sempre di più il suo modo di fare diretto e schietto. Senza filtri, Veronica non concede sconti ai suoi corteggiatori. Finora sta uscendo con i ragazzi che le piacciono fisicamente di più. Il primo bacio, però, non è ancora arrivato. Ci sarà una sorpresa proprio nel corso della nuova registrazione?

