UOMINI E DONNE/ Rocco Fredella, da Gemma Galgani all’e-commerce (Trono Over)

Già diverse volte vi abbiamo parlato di Rocco Fredella, ex protagonista del trono over che con il suo fascino ha fatto capitolare Gemma Galgani. Da quando il cavaliere ha detto addio a Uomini e Donne – e di conseguenza alla sua storia con la Galgani – la sua vita ha avuto una vera e propria svolta e attualmente, oltre ad aver collaborato al videoclip di un nuovo singolo, ha dato vita a una serie di nuove attività professionali. Ma le sue recenti vacanze tra mare, piscina e relax, hanno scatenato la curiosità di una internauta che gli ha chiesto quale fosse il suo lavoro attuale. “Dory (Bertola, la sua attuale compagna, ndr) – ha risposto l’ex cavaliere – ha un salone di bellezza […] In più abbiamo un brand nuovo di abbigliamento marchio Dory che stiamo pubblicizzando e fortunatamente vendendo bene”. Nel rispondere alla sua follower, Rocco Fredella ha inoltre aggiunto che oggi è possibile ordinare i capi del suo brand da un e-shop, con il quale attualmente collabora. Non mancano, però, alcune critiche: c’è infatti chi, di fronte alla sua ostentazione, non rinuncia a condividere il proprio pronostico: “Sfruttate il momento che tra poco le luci si spengono!”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Barbara De Santi: il suo percorso nel dating show

Mancano poche settimane alla partenza della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne e comincia a salire la curiosità da parte dei telespettatori per scoprire chi siederà nel parterre maschile e femminile del dating show di Canale 5. Dopo l’indiscrezioni di un possibile ritorno a sorpresa di Costantino Vitagliano e il ‘no secco’ di Giorgio Manetti felicemente fidanzato, in queste ore una vecchia conoscenza del programma ha rilasciato delle importanti dichiarazioni parlando proprio del gabbiano e del suo rapporto con Gemma Galgani. Si tratta di Barbara De Santi che, dalle pagine del settimanale Di Più Tv, ha parlato della sua vita soffermandosi in particolare sulla rivalità nata nel programma di Canale 5 con Gemma.

Barbara De Santi: “Gemma Galgani era il mio riferimento”

La maestra di scuola elementare dopo aver parlato della sua vita e del sogno di trovare un grande amore si è soffermata su Gemma Galgani rivelando: “era una donna che stimavo molto. Era il mio riferimento. Era la persona con cui mi consigliavo quando c’era da capire se un uomo poteva o meno fare al caso mio. Poi, però, i nostri rapporti si sono rovinati. Ma non certo per colpa mia”. Barbara De Santi senza girarci troppo intorno ha rivelato che la colpa della rivalità con Gemma è nata per colpa di Giorgio Manetti: “L’uomo che con lei ha scritto le pagine più romantiche di Uomini e Donne, all’inizio desiderava me. Ero io la donna che gli piaceva. A Gemma questa cosa non è mai andata a genio, non voleva entrare in competizione, così ha iniziato ad attaccarmi in ogni modo. Anche fisicamente. Siamo andate avanti per anni a non sopportarci”.

Barbara De Santi: “mi piacerebbe diventare amica di Gemma”

Archiviata la parentesi Giorgio Manetti ora felicemente fidanzato fuori dal programma, Barbara De Santi ha cercato più volte di siglare una pace con Gemma Galgani al punto da scriverle una lunga lettera alcune settimane fa su un noto settimanale. Una sorta di ‘ramoscello di ulivo’ a cui la dama torinese non ha ancora risposto. Sicuramente le cose tra le due, piccoli screzi a parte, sembrano aver preso una piega diversa al punto che Barbara ha detto: “abbiamo parlato. Io l’ho difesa quando un corteggiatore troppo aggressivo ha cercato di attaccarla. Insomma, ci siamo piaciute di più. Mi piacerebbe uscire con lei, diventare sua amica. Vedremo come andrà a settembre”.



