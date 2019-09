UOMINI E DONNE/ Teresa riabbraccia Andrea Dal Corso: “Finalmente” (Trono Classico)

È ancora amore per una delle coppie più affiatate dell’ultima stagione del trono classico: stiamo parlando di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo giorni di separazione dovuti a una serie di impegni lavorativi, nelle scorse ore si sono ritrovati a Venezia, dove è attualmente in corso la 76 esima edizione del Festival del Cinema. I due piccioncini, in particolare, si sono lasciati immortalare nelle story di Instagram mentre passeggiano per le vie della città, con una serenità che ormai da molti mesi continua a caratterizzare le loro storia d’amore; ma i tanti follower hanno apprezzato soprattutto lo scatto che ritrae i due nel momento dell’incontro, un’immagine che mostra l’ex tronista con gli occhi chiusi, mentre bacia teneramente la mano del suo amatissimo fidanzato. “Finalmente”, scrive la Langella nello scatto che restituisce ai social la sua felicità. E i suoi fan non possono fare a meno di replicare: “Siete meravigliosi”, “Bellissimi”. È il segno di un amore che non conosce confini? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Segni di disgelo per Oscar Branzani ed Eleonora

Ma vogliamo davvero parlare di Uomini e donne senza parlare dei piccioncini Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini? I due sono stati in crisi quasi per tutta l’estate e i timori dei fan si sono trasformati nel peggior incubo da quando i due non solo si sono allontanati ma hanno smesso anche di seguirsi sui social. Da quel momento in poi, lui si è goduto le sue vacanze in Sardegna in solitaria pensando alla sua amata Eleonora (con tanto di dedica musical e di foto in ricordo dei loro momenti magici in Grecia) e lei è andata in giro con gli amici e le amiche di sempre senza dimenticare il legame con la famiglia Branzani, la sorella di Oscar. In molti hanno sperato che la pace tornasse presto tra loro e, a quanto pare, quel momento è vicino. Proprio nei giorni scorsi lei ha lasciato Napoli a bordo della sua auto con tanto di rose secche al seguito (lasciando pensare ad una dedica o un ricordo) e lui ha deciso di tornare a seguirla sui social. Forse ha temuto il peggio seguendo le sue storie durante le vacanze e adesso si sente più sicuro o davvero tra loro finalmente è tornato l’amore? (Hedda Hopper)

Le ex di Uomini e donne sul red carpet

La mostra del cinema di Venezia è stata una grande occasione per influencer ed ex protagonisti di Uomini e Donne. Per merito di brand e sponsorizzazioni infatti, sono passati sul red carpet i volti più disparati. Da Teresanna Pugliese a Sonia Lorenzini e il fidanzato Federico Piccinato, Ludovica Valli e la sorella Beatrice con il compagno Marco Fantini. Sul web quindi, si è scatenata la polemica tra “Ma chi sono?” e “Ma cosa ci sono andati a fare?”. Naturalmente non tutti avranno velleità artistiche che strizzano l’occhio al cinema ma, come ribadito, gli sponsor che ruotano attorno alla kermesse, avranno spinto molti di loro a partecipare, facendo il red carpet e indossando abiti con marchi da espandere e fare conoscere. Tra i vari commenti, anche molti articoli della stampa ed uno proprio condiviso da Beatrice, che apostrofava i due come già sposati.

Beatrice Valli e Marco Fantini, per la stampa sono già marito e moglie

Anche se Beatrice Valli e Marco Fantini non sono sposati, convivono ormai da anni insieme a due meravigliosi bambini (anche se il primogenito Alle non è figlio del Fantini). Marco e Bea però, sono genitori di Bianca e tra le coppie più longeve nate a Uomini e Donne al fianco di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ma anche Aldo Palmieri e Alessia Cammarota e Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Probabilmente però, l’ultima coppia al momento non è poi così amata e benvoluta dalla redazione dell’intero programma. Beatrice, comunque, ha commentato con divertimento la notizia che la dava già sposata con Marco. “Dalla regia – ha scritto tra le sue storie – mi mandano questo (…) Per il corriere sei già mio marito”. A questo punto, gli estimatori attendono davvero di poter vedere la bellissima coppia sull’altare: succederà presto? Proprio di recente, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno fatto il grande passo, testimoniando il matrimonio anche su Instagram.



© RIPRODUZIONE RISERVATA