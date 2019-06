Uomini e Donne/ Clarissa e Federico sposi: il gesto della De Filippi (Trono Classico)

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati. La coppia, proprio un giorno prima, era stata ospite del salotto televisivo di Uomini e Donne, dove il loro bellissimo amore ha avuto inizio. I due innamorati, hanno partecipato da vicino alla scelta di Angela Nasti che imprevedibilmente ha deciso di uscire fuori dal programma tra le braccia di Alessio Campoli, mettendo da parte Luca Daffrè (preferito dal pubblico). Clarissa e Federico si sono sposati giovedì 30 maggio. Da un paio di giorni, l’ex Miss Italia è diventata ufficialmente la moglie dell’allenatore di calcio, consolidando il loro amore sotto gli occhi di Dio. Al loro fianco, il giorno delle nozze c’erano tutti i familiari ed anche amici pronti a sostenerli per ricordargli per sempre, il momento più bello della loro vita. Proprio ieri pomeriggio, è andata in onda l’ultima puntata stagionale del trono classico, con la scelta di Giulia Cavaglià che ha deciso di viversi la sua avventura tra le braccia di Manuel Galiano, mettendo da parte Giulio, molto amato dal pubblico.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposi: il gesto di Maria

Al termine della diretta del trono classico di Uomini e Donne, proprio Maria De Filippi ha annunciato un filmato, mostrando in onda su Canale 5, le primissime immagini del matrimonio tra Federico Gregucci e Clarissa Marchese. Nel filmato mostrato in trasmissione, gli estimatori hanno avuto modo di vedere le prime immagini della coppia mentre raggiungeva l’altare. La conduttrice poi, ha mandato in onda anche la parte in cui Clarissa e Federico sono diventati ufficialmente moglie e marito. Il dating show ha concluso la messa in onda della clip inedita, facendo un augurio alla coppia di neo sposini, con un messaggio da parte della redazione. Il gesto è stato molto apprezzato dal pubblico tanto che sui social, sono tutti impazziti facendo gli auguri alla coppia. Clarissa ha dichiarato che dopo le nozze, sarebbe assolutamente pronta a mettere in piedi una grande famiglia, con l’arrivo di alcuni bambini. A questo punto, non ci resta che attendere i prossimi “passaggi” di coppia, nell’attesa che Federico e Clarissa possano a breve annunciare la prossima novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA