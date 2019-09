Uomini e Donne, registrazione/ Anticipazioni: Javier corteggia Sara? (trono classico)

La messa in onda di Uomini e donne è prevista per il 16 settembre ma questo non ferma la redazione che continua a lavorare per mettere insieme le prime puntate di questa edizione. Anche oggi pomeriggio andrà in scena una nuova registrazione del trono classico, quella relativa alla seconda puntata che, quindi, andrà in onda alla fine di questo mese. Al momento non ci sono molti indizi su quali saranno gli ospiti della puntata ma certo è che insieme ai quattro nuovi tronisti, Giulia, Sonia, Giulio e Alessandro, ci saranno anche alcuni protagonisti di Temptation Island. La novità potrebbe non essere l’unica visto che, nelle ultime ore, si è parlato dell’ex tentatore Javier (quello vicino a Ilaria per essere chiari) potrebbe diventare corteggiatore di Sara Tozzi. I rumors parlano addirittura di un avvistamento durante l’esterna registrata ieri ad un passo dalla registrazione di oggi. Tutto vero quindi? Cosa è successo in queste nuove puntate e chi sarà ospite in studio? (Hedda Hopper)

Claudia pronta per nuovi progetti

Cresce l’attesa per la nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il programma nel corso degli anni ha regalato popolarità a tantissima gente comune che, oltre a trovare l’amore, ha anche trovato un trampolino di lancio per una possibile carriera nel mondo dello spettacolo. Una di questi è Claudia Dionigi, la ex corteggiatrice e scelta di Lorenzo Riccardi che, da quando è uscita dal programma, è diventata un’influencer da 1 milione di follower su Instagram. La ragazza ha creato un rapporto speciale con le fan a cui racconta quasi tutto della sua vita privata e lavorativa condividendo scatti in compagnia del fidanzato e non solo. In queste ore Claudia ha pubblicato una bellissima foto con un vestito rosso accompagnata dalla didascalia: “Summer 2019 you have been amazing. Pronta per tanti nuovi progetti!” con tanto di hashtag #StayTuned #ladycobra. Una sorta di ‘arrivederci’ all’estate che la ex corteggiatrice ha trascorso in California per un progetto di lavoro e in Sardegna con il fidanzato.

Claudia Dionigi, i fan: “sei unica e bellissimo”

Dopo l’estate nuovi progetti bollono in pentola per Claudia Dionigi, anche se al momento non è dato sapere di cosa si tratta. Sta di fatto che la foto, condivisa sul profilo Instagram della ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, è stata letteralmente sommersa di likes e commenti da parte delle fan. “Teso l estate 2019 è stata piena di impegni e progetti, viaggi indimenticabili, te lo meriti. Sono felice di aver trovato un’amica come te” scrive un’amica di Claudia, mentre una fan le augura di realizzare tutti i desideri: “Stupenda ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni , meriti tutto il meglio che la vita possa donare perché sei una ragazza di un valore inestimabile , difficile da trovare oggi ..quindi mi sento di dire che il cobra è stato più che fortunato. un bacio bambola”. Ma non finisce qui, sono davvero tantissimi i commenti di affetto per la ex corteggiatrice: da “sei sempre unica Claudietta..sei uno spettacolo” a “io ho finito gli aggettivi per cui ti lascio un cuore e un grande in bocca a lupo per i tuoi progetti futuri #Daje tutta”. Non mancano poi i messaggi indirizzati alla coppia: “Vi auguro tutto il successo di questo mondo, ve lo meritate tutto” e chi invece si domanda “che progetti sono?”.

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip?

Se i progetti futuri di Claudia Dionigi non sono ancora chiari, si fa sempre più possibile l’entrata di Lorenzo Riccardi nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato contattato dalla redazione del programma, condotto quest’anno da Alfonso Signorini, per partecipare alla nuova edizione in partenza a Novembre. Il nome dell’ex tronista è tra i papabili concorrenti per via della sua popolarità, ma anche per il suo modo di comportarsi che nel corso delle ultime settimane ha generato non poche polemiche. Come dimenticare la sua ‘uscita’ sulla Sardegna e recentemente la foto pubblicata nelle Instagram Stories di due piedi non puliti di una persona, che a detta di molti, altro non poteva essere che un clochard. Lorenzo ha commentato la foto scrivendo: “Questa è la situazione sul treno Roma – Latina…” indignando non poco i fan.

