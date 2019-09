UOMINI E DONNE/ Andrea e Natalia: “Ci sono stati momenti difficili” (Trono Classico)

In un’intervista rilasciata a Isa e Chia, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ammettono che nel loro lungo percorso a Uomini e Donne sono stati tanti i momenti complicati. “Per me i momenti più brutti sono stati quando ci sono state tante incomprensioni, e non potendosi né vedere né sentire si creavano molti malintesi. Il non capirsi in trasmissione è stata davvero la parte più difficile.” racconta l’ex tronista, che lascia poi la parola alla sua fidanzata. Natalia invece ricorda: “Per me invece senza dubbio quando si baciava con le altre e soprattutto quando mi veniva contro in trasmissione, vedevo e sentivo che in esterna c’era ma poi vedevo dei comportamenti che non mi piacevano in studio e temevo che lui non fosse quello che avevo conosciuto all’inizio.”(Aggiornamento di Anna Montesano)

Andrea e Arianna, dedica speciale

Colpo di scena nella vita dei fan di Uomini e donne e non perché per la messa in onda del trono classico dovranno davvero attendere il prossimo 16 settembre ma per via di una dedica social che ha conquistato e commosso tutti. Queste dolci parole arrivano da uno dei tronisti più complessi e imprevedibili del programma ovvero Andrea Cerioli e mai nessuno si sarebbe aspettato tanto slancio verso la sua attuale fidanzata, Arianna Cirrincione. Il bolognese ci ha abituati a numerosi colpi di scena e proprio in queste ore, dopo il loro debutto al Festival del Cinema per via degli sponsor che li hanno voluti sul red carpet, Andrea Cerioli ha deciso bene di fare una dedica speciale a tutti coloro che lo seguono e, in particolare, alla sua fidanzata che lo sopporta e lo supporta: “ogni giorno, sei con me ed ogni giorno sarò con te… perché ti amo, perché sei unica e perché, ad oggi, non potrei stare senza di te… credo davvero che dietro ad ogni uomo(complesso per come sono, perché lo so… dura stare con me) ci sia bisogno di una grande donna, e tu lo sei. Grazie di cuore a tutti per quello che siete… Andre”. Quale sarà la reazione di Arianna adesso? (Hedda Hopper)

Clarissa Marchese di nuovo nel ciclone?

Nuove polemiche in arrivo per Clarissa Marchese? L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne attualmente si trova a Miami, dove nei giorni scorsi è scattato l’allarme per il passaggio dell’uragano Dorian. Vittima di bufale che la davano in grave pericolo di vita, nelle ultime ore la Marchese ha pensato bene di rassicurare tutti sul suo stato di salute, dicendo di essere sul punto di raggiungere, assieme a suo marito, Federico Gregucci, una collocazione più sicura: “vi rassicuro dicendo che oggi è tutto a posto – spiega la Marchese su Ig Story – niente di preoccupante, pomeriggio ci prepariamo per andare a casa dell’amico nostro del quale vi parlavo”. Sollevata dalla situazione climatica, l’ex tronsta ne ha quindi approfittato per condividere su Instagram una nuova sponsorizzazione, offrendo una promozione a quanto pare imperdibile alle sue numerosissime follower. Tuttavia, alcune di loro, collegatesi sulle story per avere novità sulla sua situazione, hanno trovato fuori luogo la sponsorizzazione, dando vita a una piccola protesta proprio tra i commenti: “Cioè noi stiamo a chiede come stanno e questa fa le pubblicità??? – scrive una fan – Con tutta la gente che è morta??? Guarda manco ti seguo più”. “È morta un sacco di gente stai a pensare a fare le pubblicità?”, chiede un’altra, riferendosi alle vittime alle Bahamas. Riuscirà Clarissa Marchese a correggere il tiro? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Claudia e Lorenzo ‘quadretto di famiglia’

Mancano pochi giorni alla messa in onda delle nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di successo di Canale 5 che ha regalato successo e popolarità a tantissime coppie. Tra queste una menzione particolare meritano Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che si sono incontrati ed innamorati proprio nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Da quando sono usciti dal programma i due sono stati letteralmente travolti dal successo e dall’amore del pubblico con cui condividono tantissimi momenti della loro vita privata e lavorativa. Su Instagram Claudia, che è seguita da più di 1 milioni di follower, ha pubblicato in queste ore una tenerissima foto in compagnia del suo amore Lorenzo accompagnata da una dolcissima didascalia: “Home is where your heart is #thecobras” con tanto di emoticon a forma di cuore, casa e cobra. Immediata la reazione dei fan: “Innamorati… Sempre di più! Basta guardarvi per capire quanto vi desiderate… Siete una splendida coppia @claudiadionigi e @lorenzo.riccardi17 i migliori in assoluto. Vi voglio un bene immenso!”.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: “La semplicità di un amore”

La foto ha fatto letteralmente impazzire i fan che sin dall’inizio della storia tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno apprezzato la loro schiettezza e complicità. Due scatti che vedono l’ex tronista di Uomini e Donne e la ex corteggiatrice accoccolati nella loro casa da dove hanno deciso di convivere insieme. “La semplicità di un amore e di un sorriso … il vostro …che vi rende unici e speciali siete bellissimi” ha commentato un utente sotto la foto, a cui seguono altri commenti come: “Mamma mia e che posso dire più nn ho mi escono le parole, “La vostra meravigliosa casa il vostro nido d amore arredato con semplicità come siete voi, VVB cumpagn mie”. Oppure c’è chi scrive: “ma la smettete di essere così gnocchi? Cioè io boh … amo mi trovi un fidanzato? Hahahaha” e chi sottolinea come la foto sia un insieme di cose belle: “Casa, amore, famiglia…questo esprimete insieme”.

Lorenzo Riccardi difende Uomini e Donne

Intanto anche Lorenzo Riccardi ha voluto prendere una posizione in merito alla querelle scoppiata tra alcuni ex tronisti e Raffaella Mennoia. L’ex tronista ha preso le difese del programma e della Mennoia scrivendo: “Non me ne frega niente di chi ha parlato, ma ci tenevo a spendere una buona parola per il programma che mi ha dato la possibilità di innamorarmi. Ma soprattutto spendere delle parole per la gente che ci lavora dentro. Gli autori si sono fatti le notti in bianco per noi, per cercare di farci innamorare e per cercare di farci vivere un sogno”. Lorenzo prosegue poi dicendo: “penso che la redazione di Uomini e Donne non ce l’abbia nessun altro programma, senza nulla togliere agli altri. Sono persone fantastiche che non sanno cosa significa avere una festa o un giorno libero. Io ho mantenuto un bellissimo rapporto con tutti quelli che ci lavorano. La stessa Raffaella Mennoia ancora oggi la chiamo e mi risponde sempre, nonostante abbia tanto lavoro. Per quanto riguarda me e Claudia è una bellissima persona e una gran donna”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi) in data: 2 Set 2019 alle ore 11:12 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA