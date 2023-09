Uomini e donne, curiosità sulla nuova edizione/ Tinì Cansino resta, è tregua tra Tina e Gemma?

Uomini e donne: Tinì resta, torna Barbara De Santi. È tregua tra Tina e Gemma?

Una nuova stagione di Uomini e donne è alle porte e, di certo, non mancheranno quelle sorprese che Maria De Filippi riserva sempre per il suo affezionato pubblico. Nell’ultimo periodo si sono rincorse indiscrezioni continue sui personaggi che popoleranno lo studio del dating show, tra nuovi arrivi e grandi conferme. Ora, ci pensa TvBlog a fare chiarezza su alcuni dei temi più scottanti degli ultimi giorni, e che necessitano ancora di una risposta chiara.

Innanzitutto, come riporta il sito, a dispetto dei recenti rumor Tinì Cansino rimarrà nel programma e continuerà a svolgere il ruolo di opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Inoltre, è confermato il ritorno di Barbara De Santi tra le dame del Trono Over: riuscirà a trovare il suo principe azzurro? C’è poi da segnalare un possibile tregua tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: l’opinionista avrebbe addirittura difeso la Dama torinese dalle presunte intenzioni di un cavaliere. In più, la Cipollari dovrà anche fare i conti con il ritorno in studio di Elio, con il quale si è scontrata più volte.

Uomini e donne tra addii e ritorni: il caso di Riccardo e Armando

Tra le curiosità e i misteri attorno alla nuova edizione di Uomini e donne, e che necessitano di risposta e spiegazione, c’è anche da segnalare un’importante smentita riguardo Federico Nicotera. Dopo la scelta di Carola Carpanelli e la successiva rottura, si era vociferato di un possibile ritorno sul trono per il ragazzo. TvBlog però smentisce: la produzione del programma non gli avrebbe offerto alcuna seconda possibilità.

C’è poi da fare chiarezza sul destino di due illustri volti del parterre maschile del trono Over: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. L’ex di Ida Platano, come riporta una segnalazione di un utente al portale Isa e Chia, sarebbe stato pizzicato con una ragazza. L’imprenditore napoletano, invece, è di recente tornato sui social e uno sfogo, condiviso coi fan, lascia intendere un presunto ritorno. Infine, confermato il ritorno dell’ex Dama Pinuccia Della Giovanna, che ha debuttato nel mondo della musica e che presenterà in studio la sua prima canzone.

