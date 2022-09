Uomini e donne, Federico Dainese frequentava ex Dama del Trono Over?/ Scoppia la polemica sul Nuovo tronista

Uomini e donne, sospetti su Federico Dainese: lo scoop sul nuovo tronista

Sono stati ufficializzati i tronisti della nuova edizione di Uomini e donne, in partenza su Canale 5 tra pochi giorni. Federica Aversano e Lavinia Mauro da una parte, Federico Dainese e Federico Nicotera dall’altra. Tuttavia proprio in queste ore è emersa una clamorosa indiscrezione riguardante uno dei nuovi protagonisti: si tratta di Federico Dainese. Il ragazzo, infatti, si sarebbe sentito per diverse settimane con una ex Dama del Trono Over del programma.

L’indiscrezione è stata condivisa da Amedeo Venza, opinionista, blogger ed esperto di gossip, sul proprio profilo Instagram. In una storia pubblicata nelle scorse ore ha sganciato la bomba, scrivendo: “Iniziamo con gli scoop! Il nuovo tronista che fino a qualche settimana fa invitava in vacanza una ex partecipante del Trono Over“. E, a corredo del messaggio, un’immagine che ritrae una conversazione che Dainese avrebbe avuto con l’ex Dama. Trattandosi di un’indiscrezione nulla è ufficiale, in attesa di capire quale sia la realtà dei fatti.

Uomini e donne: le anticipazioni di questi giorni in vista del ritorno in tv

Esplode dunque la polemica su Uomini e donne, ancora prima che abbia preso il via. In questi giorni si stanno svolgendo le registrazioni delle prime puntate, che andranno in onda a partire da lunedì 19 settembre alle 14.45. Stando alle anticipazioni, infatti, sono tornati protagonisti i grandi volti del dating show, come Ida e Riccardo: i tira e molla continui si arricchiscono di nuovi colpi di scena, al punto che la stessa Maria De Filippi avrebbe sbottato in studio invitandoli ad evitare atteggiamenti infantili con dispetti continui.

Spazio poi alle prime liti della stagione, come quella che avrebbe visto coinvolte Federica Aversano e Tina Cipollari. L’opinionista sembra già pronta a surriscaldare il clima in studio con i suoi secchi giudizi sui protagonisti, a cominciare dalla “rivale” di sempre Gemma Galgani. Le due nel corso degli anni non si sono mai risparmiate frecciatine reciproche e le loro liti in studio sono ormai all’ordine del giorno. Insomma, le succose anticipazioni parlano già di un’edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena.













