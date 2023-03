Uomini e Donne, Federico Nicotera: “Per Carola colpo di fulmine…”/ “Mi sento amato!”

Federico Nicotera, la prima scelta a Uomini e Donne è sempre stata Carola Carpanelli: “Fin dal primo istante…”

Battezzati dalla consueta e tradizionale pioggia di petali rossi, Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno salutato l’esperienza a Uomini e Donne insieme. Il tronista non ha avuto un percorso semplice, complici dubbi e incertezze che nel dating show sono sempre da mettere in conto. Dal giorno della scelta sono già trascorsi diversi giorni e la nuova vita insieme sembra andare a gonfie vele, come testimoniato dall’intervista rilasciata da Federico Nicotera per TV Sorrisi e Canzoni. “Se è stato un colpo di fulmine? Si, ma avevo le mie paure: ho affrontato i miei timori così come lei ha affrontato i suoi”.

Federico Nicotera ammette dunque di aver visto in Carola, fin dai primi momenti, la donna giusta da avere al suo fianco ma era importante sciogliere tutte le riserve prima di arrivare al momento della scelta. “Mi è piaciuta fin dal primo istante ma non si faceva ‘leggere dentro’, la chiamavo Frozen, come il cartone animato con la regina di ghiaccio”. Il tronista è poi tornato al momento della scelta, “condivisa” con il tenero peluche che settimane aveva ricevuto come regalo proprio da Carola Carpanelli. “Quando me lo ha regalato l’ho tenuto in sala da pranzo: ogni giorno tornando dal lavoro lo guardavo ed era un po’ come se Carola fosse lì a farmi capire che per lei ero importante; l’ho riportato in studio per farle capire che è importante”.

Federico Nicotera, la reazione della famiglia alla scelta di Carola: “Mia madre e mia sorella sono gelose…”

Nel corso dell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni – e riportata dal portale Gossip e TV – risulta difficile non percepire l’immensa gioia e soddisfazione di Federico Nicotera nell’aver trovato in Carola Carpanelli il grande amore tanto agognato. “Mi sento amato: è tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano. Lei è straordinaria perché ha stravolto la mia vita rendendola migliore“. L’ormai ex tronista non manca poco di chiamare in causa i suoi familiari, rendendo note le percezioni in riferimento alla sua nuova compagna. “Mia madre? Lei e mia sorella sono gelose di me, ma nonostante questo adorano Carola perché hanno capito che mi dà serenità”.

Sempre per TV Sorrisi e Canzoni, anche Carola Carpanelli ha voluto dire la sua in merito al suo rapporto con Federico Nicotera, tra aneddoti sul percorso e felicità nel poterlo finalmente vivere nella quotidianità. “Federico mi rende serena, durante il trono faceva il duro ma in realtà è un ‘patatino’ e io mi sento come una quindicenne alla prima cotta”. Sulla falsariga dell’ex tronista, la giovane sottolinea le peculiarità caratteriali che l’hanno portata ad innamorarsi: “Mi sembra di conoscerlo da anni e in realtà ho capito che siamo molto simili, anche nei lati brutti o strani; ho capito che lui mi capisce”.

Carola Carpanelli, uno sguardo al futuro al fianco di Federico Nicotera: “Abbiamo tanti progetti…”

Come riportato da Gossip e Tv – in merito alle dichiarazioni rilasciate a TV Sorrisi e Canzoni – Carola Carpanelli non nasconde il suo desiderio di un futuro felice al fianco di Federico Nicotera, coltivando l’amore giorno dopo giorno senza dimenticare gli obiettivi di vita quotidiana. “Ora mi auguro che ognuno di noi si realizzi innanzitutto come persona per dar vita ad una coppia ancora più forte. Se dovessi continuare ad essere felice come sono adesso, non avrei bisogno di altro nella vita”.

In conclusione, Carola Carpanelli aggiunge ulteriori parole al miele per il “suo” Federico Nicotera, sottolineando come davanti a sé e per entrambi veda un futuro ricco e tutto da costruire insieme. “E’ un uomo bellissimo in ogni senso; non ho mai incontrato nessuno come lui. Ora siamo sereni, abbiamo tanti progetti e questo per me è più che abbastanza”. Il trono di Federico Nicotera sembra dunque essersi concluso con un meritato lieto fine; dalle parole di entrambi si evince un sentimento puro e forte seppur agli albori e la speranza dei fan è che l’amore tra i due possa durare a lungo.











