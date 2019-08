Uomini e Donne/ Manuel Vallicella sbotta: “non ho tatuaggi, ho la..” (Trono Classico)

Nonostante siano passati ormai anni da quando Manuel Vallicella ha cercato l’amore sul trono classico di Uomini e Donne, i fans continuano a seguirlo con molto affetto sostenendolo in uno dei momenti più difficili della sua vita. Lo scorso febbraio, infatti, Manuel ha perso l’adorata mamma e oggi sta cercando di andare avanti aggrappandosi alle cose che lo fanno stare bene. Tra queste c’è sicuramente lo sport: “Quando lo sport ti salva la vita – queste le sue parole sotto una foto in cui è in palestra –! Se mi guardo indietro di qualche mese sono fiero di come sono cambiato… non esteticamente ma dentro di me. Sono più forte! Grazie”. Nonostante il periodo difficile che sta attraversando, Manuel ha deciso di rispondere alle tante domande dei fans. Tra i tanti quesiti, non sono mancate, però, le critiche soprattutto in merito ai tatuaggi. “Ma davvero credi di piacere alle donne tutto rovinato di tatuaggi come lo sei tu?”, ha chiesto un utente e a cui Manuel ha risposto così- “Se piaccio o meno – queste le sue parole – poco m’importa, sai? Chi vuole va oltre”.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: MANUEL VALLICCELLA REPLICA ALLE CRITICHE SUI TATUAGGI

Stanco di dover essere giudicato per il proprio aspetto fisico, Manuel Vallicella ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram una foto scattata all’epoca del trono di Uomini e Donne. In quell’occasione, durante una puntata, Manuel si presentò sul trono non solo con i tatuaggi coperti dal trucco, ma anche in giacca e cravatta. Nella didascalia che accompagna la foto, Manuel scrive: “Non ho tatuaggi, ho la cravatta e pure la camicia… mi rende una persona migliore? Dai valà”. A schierarsi dalla parte dell’ex tronista sono non solo tutti i suoi fans, ma anche Francesco Chiofalo che ha commentato così: “Bravo bro ci voleva un post così … un messaggio a chi discrimina le persone tatuate come cattivi ragazzi … sei il numero uno”.





