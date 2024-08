Uomini e donne, pagelle prima registrazione 28 agosto 2024: grande entusiasmo per Alessio

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente partita con la prima registrazione del 28 agosto 2024 durante la quale sono stati presentati i tre, nuovi tronisti che stanno già dividendo il pubblico. I tre tronisti sono Alesio, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino e, dei tre, finora, il web ha promosso solo il primo. Il 31enne di Santa Marinella ha già strappato consensi per la semplicità con cui si è presentato: schietto e lavoratore, è l’unico volto sconosciuto dei tre tronisti ed è per questo motivo che il pubblico spera di ricevere gradite sorprese e di assistere ad un trono intenso.

Uomini e Donne, perchè il trono gay non si farà?/ Maria De Filippi ha deciso: il motivo dietro alla scelta

“Chef, ex militare e accento romano: lo voglio”, scrive una ragazza sotto il posto pubblicato dalla pagina Instagram di Uomini e Donne. “Alessio veniamo tutte a corteggiarti”, “Vengo subito a corteggiarlo”, “Molliamo i nostri fidanzati e veniamo a corteggiarlo”, sono altri commenti. Più critiche, invece, nei confronti di Michele Longobardi e Francesca Sorrentino sia perché si tratta di due volti già conosciuti sia perché, a detta di qualcuno, entrambi hanno sempre desiderato il trono.

Francesca Sorrentino tronista di Uomini e Donne, l'ex fidanzato Manuel Maura rompe il silenzio/ La stoccata!

Uomini e donne, pagelle prima registrazione 28 agosto 2024: grande delusione per il trono over

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, durante la registrazione del 28 agosto, sono tornati diversi ex protagonisti che, però, non hanno entusiasmato i fan del programma. Il popolo del web, infatti, ha bocciato il ritorno tra i cavalieri di Armando Incarnato che, ancora single, ha deciso di tornare in trasmissione sperando di poter trovare finalmente l’amore e che, nel corso della prima registrazione, è già stato il protagonista di una durissima lite. In studio è tornato anche Mario Cusitore, ufficialmente per un confronto con Ida Platano che, però, non era in studio ma l’eventuale ritorno del napoletano come cavaliere sta già scatenando diversi malumori.

Uomini e Donne, quando saranno le prossime registrazioni?/ Anticipazioni, date e news di fine agosto 2024

Anche la presenza di Gemma Galgani, però, divide il pubblico: la dama, infatti, è tornata nel parterre e, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è pronta a mettersi nuovamente in gioco accettando la corte di nuovi pretendenti. Insomma, dopo la prima registrazione, il web rimanda ogni giudizio alla messa in onda della prima puntata, in programma lunedì 9 settembre.