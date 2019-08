Uomini e Donne/ Sossio e Ursula: ‘presto il frutto del nostro amore’ (Trono Over)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Un amore nato negli studi televisivi di Canale 5 e messo a dura prova durante la loro partecipazione alla prima edizione di Temptation Island Vip da cui sono usciti separati, ma ancora innamorati. La scintilla dell’amore non si è mai spenta per loro, così alcune settimane dopo si sono ritrovati ‘single’ nel dating show di Canale 5. Un incontro che per entrambi ha significato una sorta di nuovo inizio, che li ha portati ad essere come sono oggi: più uniti e innamorati che mai. Un amore importante che li ha spinti anche all’importante decisione di avere un figlio. Oramai manca davvero poco alla nascita di Bianca e la coppia sui social ha condiviso una foto tenerissima che li vede baciarsi nel parco degli innamorati. Ad accompagnare la foto la didascalia: “Manca poco e presto arrivera’ IL FRUTTO DEL NOSTRO AMORE” riferito naturalmente alla piccola Bianca.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: presto la nascita di Bianca

E’ tempo di attese per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia del Trono Over di Uomini e Donne che nelle prossime settimane diventeranno genitori della piccola Bianca. Un gioia enorme che i due sicuramente condivideranno con i loro fan che, sin dall’inizio della loro relazione all’interno del programma di Maria De Filippi, li hanno seguiti con grande affetto. Lo confermano i commenti all’ultima foto postata su Instagram, che ha ricevuto tantissimi apprezzamenti: “sarà sicuramente una bellissima bambina sossio ed Ursula ! Complimenti per il nome” scrive un utente facendo riferimento alla nascita di Bianca. Oppure c’è anche chi domanda: “quanto manca? Un abbraccio fortissimo”. Non si contano poi i commenti come “bellissimi”, “che meraviglia”, “troppo belli” fino al gran finale con “Ursula Sossio siete MERAVIGLIOSI Bianca e fortunata ad avere due genitori MERAVIGLIOSI VV B”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial) in data: 28 Ago 2019 alle ore 11:54 PDT





