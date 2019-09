Uomini e Donne/ Ursula, fan: ‘a quando il parto?’, Sossio: “ottobre” (Trono Over)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano negli studi del Trono Over di Uomini e Donne. La puntata non è ancora andata in onda, ma l’ex cavaliere ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae con la compagna Ursula Bennardo con tanto di sfondo ‘uomini e donne’. Ad accompagnare la foto una didascalia: “oggi 18 mesi di TE AMORE MIO❤ E PENSARE CHE IL BELLO DEVE ANCORA ARRIVARE. Ti amo follemente”. Un anniversario importante per la coppia che presto darà alla luce il frutto del loro grande amore: la piccola Bianca. Proprio così, nei prossimi mesi Sossio e Ursula diventeranno genitori della piccola Bianca. La foto ha fatto impazzire i fan, che hanno commentato con cuori ed emoticon, ma c’è anche chi ha chiesto: “A quando il parto???” con Sossio che ha risposto: “ottobre”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Ursula Bennardo al Grande Fratello? “Lo sogno ma..”

La piccola Bianca, figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sta per nascere. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è pronta ad accogliere il frutto del loro amore e Ursula lo sottolinea attraverso le pagine del settimanale Nuovo. È proprio qui che l’ex dama del trono Over ammette di avere un sogno da realizzare anche in campo televisivo: partecipare al Grande Fratello. Si tratta di un sogno che la Bennardo ha dalla prima edizione del reality, come confessa alle pagine del noto settimanale, e che spera di poter realizzare molto presto. Anche se non proprio nei prossimi mesi, anche perché ora la priorità nella vita della Bennardo è proprio sua figlia Bianca. Chissà però che in futuro non arrivi davvero nella Casa di Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ida Platano in reggiseno…

La nuova edizione del trono over di Uomini e donne è ormai ai nastri di partenza ma sembra proprio che le dame e i cavalieri del programma siano ancora in versione vacanza, almeno sui social. Una di queste potrebbe essere Ida Platano, anche se non si capisce bene se tornerà nel programma o meno dopo aver detto no a Riccardo Guarnieri, che in questi giorni è finita sulla cresta dell’onda per via del suo presunto interesse nei confronti di uno dei protagonisti di Temptation Island, ovvero Andrea Filomena. Come se questo non bastasse, la dama è tornata a far parlare di sè per via di un sexy siparietto nelle storie di Instagram in cui appare in reggiseno pronta a spalmarsi una crema prima sulla pancia e poi proprio sul seno. Inutile dire che i fan hanno dato di matto, forse Ida ha davvero dimenticato il passato? (Hedda Hopper)

Sossio e Ursula Bennardo…

Mancano pochi giorni alla partenza della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, ma i riflettori in queste settimane sono tutti puntate su una ex coppia del programma. Naturalmente ci riferiamo a Sossio Aruta e Ursula Bennardo che presto diventeranno genitori della piccola Bianca. La coppia, nata proprio nel programma televisivo di Canale 5, dopo un periodo di crisi che ha raggiunto il culmine con la loro partecipazione alla prima edizione Temptation Island Vip, ha trovato un suo equilibro ed oggi è felice più che mai. La conferma arriva anche dai social dove Sossio e Aruta si divertono a postare foto che li ritraggono insieme. Uno degli ultimi scatti è stato postato da Ursula sul suo profilo Instagram: la ex dama è sorridente a cavalcioni sul compagno che fa una smorfia. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: “Le case felici sono costruite con mattoni di pazienza @sossioarutaofficial …” accompagnata da una emoticon a forma di cuore e da una serie di hashtag #me #noi #family #ursulabennardo#sossioeursula #sossioaruta#uominiedonne #temptationisland #vip#lastoriainfinita #aspettandote#gravidanza #pancione #love#photography #attimi.

Uomini e donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i fan: “bellissimi, vi adoriamo”

La divertente foto di Ursula Bennardo e Sossio Aruta ha naturalmente colpito i fan che hanno prontamente commentato: “Bellissimi AMORI VI ADORO”, ma c’è anche chi a vederla in quella strana posizione ha scritto: “Non hai paura in questa posizione col pancione?? Io ho paura di tutto”. Poi c’è chi ha chiesto quanto manca alla nascita della piccola Bianca: “Ursula ma tra poco ci siamo giusto?manca poco x la nascita della stellina!”, mentre un altro ha criticato il compagno Sossio: “E tu quanta ne hai di pazienza per stare con uno come lui”. Una cosa è certa: Ursula e Sossio sono prontissimi all’arrivo della piccola Bianca. “Voglio che sia ben conscia di cosa sia il pudore, specialmente per una donna, voglio insegnarle l’autostima e voglio assolutamente che l’onestà sia un valore importante” ha detto Ursula.

Sossio Aruta: “Ursula farà un parto cesareo”

Sossio Aruta dopo due figli maschi è emozionantissimo all’arrivo della prima femminuccia. “Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una ‘donna facile’, voglio che si renda conto di quanto vale” ha detto l’ex cavaliere, che ha poi fatto una rivelazione sul giorno del parto: “sarà un giorno meraviglioso ovviamente, anche se purtroppo non potrò assistere al parto, come invece è successo con gli altri miei due figli, perché Ursula farà un cesareo. La cosa mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per darle il benvenuto al mondo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ursula (@ursulabennardo) in data: 1 Set 2019 alle ore 8:29 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA