Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea/ Post dopo scelta, un like spiazza

Veronica Rimondi e Matteo Farnea: il like inatteso al primo selfie di coppia, dopo Uomini e Donne

Veronica Rimondi, tronista di Uomini e Donne, ha scelto Matteo Farnea nel corso dell’ultima puntata dell’edizione 2021/2022 del dating show. Una decisione che è stata accolta in modo molto negativo da Andrea Della Cioppa, l’altro corteggiatore della ragazza, che si è sfogato in un video post puntata. L’account Instagram ufficiale della trasmissione televisiva, dopo la messa in onda della puntata ha condiviso, anche, il primo selfie di coppia tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea, che appaiono molto affiatati. Il corteggiatore, che si è distinto per i suoi modi romantici, nello scatto stringe la tronista in un tenero abbraccio mentre guardano l’obiettivo.

Il post di Uomini e Donne, con protagonista la neo coppia, formatasi nel dating show, ha ottenuto un like a sorpresa. Infatti, tra coloro che hanno apprezzato lo scatto, si trova Federico Dainese. Il ragazzo è un ex corteggiatore della tronista, che ha avuto, in passato, un vero e proprio scontro con Matteo Farnea. Federico Dainese, infatti, giudicava il ragazzo falso e costruito e non aveva apprezzato la scelta del corteggiatore d’intervenire direttamente in una sua esterna.

Il post scelta di Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne

Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono una coppia, dopo l’ultima scelta della stagione di Uomini e Donne. Come di consueto, la redazione dal dating show ha deciso di mostrare alcune immagini dei due protagonisti, a cena, dopo la puntata della scelta. Nel video, condiviso da Witty Tv, Matteo Farnea racconta alla tronista le sensazioni provate durante il fatidico momento della scelta: “Non ce la facevo più Vero, hai fatto un discorso di due ore“. Il ragazzo ha raccontato anche i suoi desideri per il futuro: “Non vedo l’ora di viverti fuori… Fin dal primo momento c’è stato quel qualcosa in più… Sei felice? Io certo”.

Anche Veronica Rimondi ha raccontato di essere felice più di quanto credesse di poter essere: “Non ho mai pensato di trovare una persona con cui si creasse una tale complicità… Una magia“. La tronista ha aggiunto, inoltre, con ironia: “Ti ho regalato la persona più bella che tu potessi incontrare nella tua vita“.

