Valeria Marini rassicura Soleil “entrata di Delia Duran va a tuo vantaggio”/ Perchè..

Non si sa se tra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini sia stata effettivamente sotterrata l’ascia di guerra. Quello che è certo è che i telespettatori del Grande Fratello Vip in queste ultime ore, hanno osservato la bionda stellare mentre cerca di consolare Soleil, visibilmente “a pezzi” per la situazione con Delia Duran, la quale ha varcato da poco, la soglia della fatidica porta rossa. “Cerca di farti scivolare le cose addosso. Sei abbastanza forte per farlo”. Le consiglia l’ex star de Il Bagaglino.

Soleil ribatte che sono mesi che all’interno della casa si sputa veleno a destra e a sinistra, ma Valeria vuole tirarle su il morale. “Secondo me, invece ti posso dire, paradossalmente, questo: l’entrata di Delia nella casa va a tuo vantaggio, perché non è sul piede di guerra.” La modella però non è per niente della stessa idea della sua coinquilina, tutt’altro. Le fa notare che invece Delia, diventata una delle concorrenti del reality di Alfonso Signorini da tre giorni, non ha mai cercato un chiarimento con lei. “Infatti, secondo me doveva venire a parlarti” Le dice allora Valeria Marini. Soleil comincia a sfogarsi con la showgirl, mettendo in risalto il comportamento ostile, che la (ex?) moglie di Alex Belli, non smette di avere nei suoi confronti.

Valeria Marini chiede scusa a Nathaly Caldonazzo

Per Valeria Marini questi ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia sono stati caratterizzati dai confronti accesi con l’ex collega del Bagaglino, Nathaly Caldonazzo. Le due infatti hanno avuto uno scontro che si è poi concluso con l’avvicinamento della Marini pronta alla riappacificazione. “Ti prego non dire bugie su di me. Dai smettiamola, abbracciami come una sorella, scusami. Ti ho sempre voluta bene ti giuro. Una volta fuori ci pentiremo di quello che abbiamo fatto fidati. Quindi andiamo oltre e facciamo la pace adesso.” Sono state queste le parole dell’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori indirizzate alla Caldonazzo.

Valeria e Nathaly sono arrivate al litigio dopo aver avuto un primo scontro a causa del beauty, poi sono subentrate le varie botta e risposta, le frecciatine. Insomma, è facile intuire che tra di loro non scorreva buon sangue, già da prima di ritrovarsi al Grande Fratello Vip. Tuttavia Valeria a quanto pare alla fine ama la pace, così come ama dare supporto psicologico a chi non naviga in buone acque. Dopo essersi avvicinata a Soleil, la showgirl si è recata da Katia Ricciarelli: “Un bel sorriso per la stampa!” Le dice, mentre la soprano è coricata nel letto con un pessimo umore. ” Sono arrabbiata” risponde infatti l’ex moglie di Pippo Baudo. “Stamattina mi sono svegliata che ero una bomba e poi arrivi lì…” spiega la Ricciarelli riferendosi agli ultimi confronti (o discussioni?) avvenuti con gli altri Vip.



