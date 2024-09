La conosciamo per la sua spontaneità e solarità in programmi leggeri come Zelig o Tim Music Award, oltre che per la sua professionalità come attrice in molte fiction di successo. Di Vanessa Incontrada non sappiamo però tanti aspetti della sua vita privata a riflettori spenti nonostante sia ormai affermata. Nell’intervista che ha rilasciato al podcast di Malcom Pagani ‘Dicono di Te’ ha parlato a cuore aperto e con semplicità della sua infanzia trascorsa per strada in un quartiere difficile di Barcellona.

La nota artista spagnola ha raccontato che i suoi genitori avevano le bancarelle perchè il papà faceva i mercati, e da lì ha conosciuto le difficoltà, dormendo, sia nei periodi estivi che invernali, sulla panchina, ma ha imparato soprattutto l’arte della vendita. In giovane età i genitori si sono poi separati e così si è ritrovata fin da piccola a fare la spola tra entrambi. Oggi Vanessa Incontrada ha trovato la serenità in Italia, a Follonica, dove aiuta ancora il papà con la sua attività, e dove vive con il compagno e il figlio Isaal.

VANESSA INCONTRADA E IL RAPPORTO COL FIGLIO ADOLESCENTE

Nell’intervista Vanessa Incontrada, come ha riportato il Corriere della Sera, si è soffermata anche sul rapporto col figlio Isaal, ormai sedicenne, che ha avuto dal compagno Rossano Laurini, con cui si è rimessa insieme dopo un breve periodo di crisi che li ha travolti i mesi scorsi. L’attrice e conduttrice ha confessato di vivere male questa fase di crescita del figlio perchè ha l’età in cui subentrano le uscite con gli amici e le richieste che da sempre preoccupano i genitori, a partire dal motorino. Per il resto il rapporto col figlio è ottimo, ma teme che l’angoscia di mamma che l’attanaglia possa trasformarsi in ossessione, quando invece si tratta solo di grande desiderio di protezione.

La preoccupazione dell’ex modella resta comunque quella di far crescere il figlio nella massima serenità e nella spensieratezza che deve caratterizzare tutti i giovani adolescenti, ripensando probabilmente al rapporto difficile che, dal canto suo, aveva vissuto con la madre.