Questa sera, venerdì 13 settembre, Vanessa Incontrada torna alla conduzione di Tim Music Awards, insieme al collega e amico Carlo Conti. Un ritorno che segna il diciottesimo anno per la celebre manifestazione musicale in onda su Raiuno, con la coppia storica di conduttori per la tredicesima volta insieme. Vanessa Incontrada scalpita per il ritorno sul palco dell’Arena di Verona, dopo un periodo di pausa di cui sentiva fortemente la necessità. “Ho proprio staccato il telefono per alcun mesi perché avevo bisogno di tornare ad una quotidianità che mi mancava tanto”, ha raccontato la conduttrice in una intervista.

Vanessa Incontrada, crisi superata con il compagno Rossano Laurini/ Foto e annuncio: "La mia famiglia"

D’altronde la showgirl è stata messa a dura prova negli ultimi tempi, specialmente dalla stampa nei confronti della quale si è voluta togliere diversi sassolini dopo la fake news su un presunto incidente. “Quella è stata davvero pessima e sono dispiaciuta che la gente possa credere a certi articoli. Spesso non sanno che le mie parole vengono travisate”, ha raccontato la Incontrada.

VANESSA INCONTRADA/ Alessandro Siani la incastra: "Ecco cosa fa ogni volta prima di Striscia la Notizia"

Vanessa Incontrada e le lacrime per mamma Alicia: “Nessuno nasce genitori e ci sono certi errori che…”

Per questo la showgirl ha deciso di limitare i suoi rapporti con la stampa, almeno per quanto concerne le interviste scritte. “Preferisco parlare dato che le mie parole sono state travisate e così non va bene e non mi piace. Scrivono frasi che non ho mai pronunciato e devo difendermi”, le parole della Incontrada.

Di certo, a supportarla nei momenti difficili c’è sempre sua mamma Alicia, con la quale oltretutto ha vissuto momenti altalenanti come raccontato in una toccante intervista a Verissimo. “Alla mia età quegli errori che ha potuto fare mia madre con me, perché nessuno nasce genitore, li ho perdonati. […] E mi emoziona perché oggi mi sento molto più vicina a lei, perché ho perdonato a me stessa quei momenti di rabbia”.

Vanessa Incontrada: "Incinta? Non date retta ai social"/ "Cerco di non dare da mangiare agli odiatori..."