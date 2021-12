Veretout via dalla Roma?/ Calciomercato, il Newcastle bussa e può fare sul serio

VERETOUT VIA DALLA ROMA? CALCIOMERCATO, IL NEWCASTLE BUSSA

Potrebbe essere un calciomercato anche doloroso per la Roma: l’inverno è appena iniziato e tra poco si apriranno ufficialmente le danze con le trattative di gennaio, i giallorossi sono al lavoro secondo le richieste di José Mourinho che, parlando abbastanza chiaramente del livello della sua rosa – soprattutto in merito alle seconde linee – ha chiesto espressamente dei rinforzi. Uno potrebbe arrivare dalla Premier League e risponde ad Ainsley Maitland-Niles, che avrebbe già dato l’assenso al trasferimento in attesa che l’Arsenal si convinca ad accettare le offerte della Roma; sul fronte delle partenze invece i capitolini devono stare attenti, perché potrebbero perdere Jordan Veretout.

Il centrocampista francese, che ha segnato 22 gol in 104 presenze con questa squadra, è uno degli insostituibili di Mourinho: quest’anno è stato titolare 18 volte su 18 in Serie A, e in Conference League dopo la disfatta dell’Aspmyra (in cui era in panchina) lo Special One non lo ha più tolto dal campo. Dunque una sua partenza per la Roma sarebbe decisamente negativa, ma le sirene del calciomercato sono forti e attraenti e in questo momento indossano la maglia bianconera del Newcastle. I Magpies, sostengono dalla Francia, sarebbe pronto a presentare un’offerta concreta per il cartellino di Veretout, e il regista della Roma sarebbe favorevole quantomeno ad ascoltare e valutare.

COME CAMBIEREBBE LA ROMA SENZA VERETOUT

Il Newcastle può infiammare il calciomercato invernale: attualmente penultimo in Premier League, lo scorso ottobre è stato rilevato dal fondo Pif (lo stesso che starebbe per comprare l’Inter) ed è immediatamente diventato uno dei club più ricchi al mondo, con la possibilità di rivoluzionare la sua rosa (intanto ha già dato il benservito al figlio della città Steve Bruce, prendendo Eddie Howe come allenatore) e tentare dunque di salvarsi per iniziare la scalata ai vertici della Premier League dalla prossima estate. Infatti è notizia delle ultime ore che, oltre a Veretout, il Newcastle stia puntando anche Sven Botman, il roccioso difensore centrale del Lille che piace a tutti – anche alla Roma – e che l’offerta sia salita a 35 milioni.

Se per Veretout il Newcastle dovesse fare sul serio, Mourinho e Tiago Pinto si troverebbero nella necessità di rimpiazzarlo: forse anche per questo sembra essere concreta la pista che porta a Boubacar Kamara, del quale avevamo parlato nei giorni scorsi e che Rudi Garcia, ex tecnico della Roma che lo ha allenato all’Olympique Marsiglia, ha fortemente sponsorizzato parlandone come di un centrocampista dal grande futuro. Insomma nella mediana giallorossa potrebbe anche esserci una sostituzione di calciomercato, vedremo cosa succederà nelle prossime ore…



