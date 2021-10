Verissimo puntata 24 ottobre/ Anticipazioni, ospiti: Alfonso Signorini e Romina Power

Verissimo, anticipazioni e ospiti 24 ottobre 2021

Questo pomeriggio va in onda la seconda puntata di Verissimo per questo fine settimana. Durante la puntata di questo pomeriggio Silvia Toffanin si prepara ad accogliere Romina Power che attraverso un’intervista ritratto racconterà alcuni lati di sé stessa al pubblico. Dopo il mondo della Musica questo pomeriggio a Verissimo ci sarà spazio per lo show principe di Canale 5: il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini che sicuramente aggiornerà tutto il pubblico sulle ultimissime notizie accadute all’interno della casa e i nuovi amori nascenti al suo interno.

Spazio anche all’allegria con Lola Ponce, con suo marito Aaron Diaz, reduce dal programma Star in the star in cui ha vestito i panni di Mina conquistando il terzo posto nel programma. Tra gli ospiti anche Cesare Buonamici, volto storico del TG5 che si racconterà alla presentatrice senza censure.

Verissimo, cosa è successo nella puntata di ieri

Silvia Toffanin nella puntata di ieri di Verissimo ha incontrato Anna Valle, protagonista della nuova fiction di Canale 5 Luce dei miei occhi. Durante l’intervista l’attrice ha parlato del suo matrimonio e di suo marito Ulisse Lendaro: “Ulisse ha una grandissima vena artistica e una grande originalità. Quando fa delle cose, si impegna a farle, non le butta mai lì a caso, ci perde del tempo. Una volta per il mio compleanno mi ha regalato una mongolfiera, è stato bellissimo, una volta che Sali sei un po’ in balia del vento”.

Silvia Toffanin durante la puntata andata in onda ieri ha anche ascoltato la dolorosa storia dell’aborto di Bianca Atzei che ha raccontato di come non avrebbe mai pensato che potesse accadere qualcosa di brutto alla sua gravidanza dicendo: “Mi sono sentita in colpa pur non avendone”.

