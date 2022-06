Veronica Rimondi, chi è la tronista di Uomini e Donne/ Single da due anni, la scelta…

Chi è Veronica Rimondi, tronista di Uomini e Donne

Veronica Rimondi, 26enne di Ferrara, laureata che lavora con il padre nell’azienda di famiglia, ha deciso di mettersi in gioco, dopo due anni da single, cercando l’amore in tv. Maria De Filippi e la redazione di Uomini e donne hanno deciso di puntare su di lei per il trono femminile. Con un carattere forte, determinato e senza filtri, Veronica ha fatto fatica a farsi amare dal pubblico che, tuttavia, puntata dopo puntata, hanno sempre più apprezzato la sua coerenza. Prima di cominciare la sua ricerca del principe azzurro, Veronica ha provato a farsi conoscere dai telespettatori con un video di presentazione.

“Sono estroversa e molto allegra. Sono ambiziosa, autoironica e anche molto intuitiva. Quindi, maschietti: attenzione. Ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia che mi ha sempre sostenuto sin da quando ero piccola. Mamma e papà si sono separati quando io ero piccola, ma i miei non mi hanno mai fatto mancare nulla”, ha spiegato Veronica.

Veronica Rimondi verso la scelta a Uomini e Donne

Il percorso a Uomini e Donne di Veronica Rimondi finisce oggi con la fatidica scelta. Dopo tante esterne, baci e discussioni, per la tronista è arrivato il momento di annunciare il nome del ragazzo con cui spera di costruire una storia serena e duratura. La scelta avverrà tra Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea. Due corteggiatori molto diversi l’uno dall’altro per i quali, tuttavia, nelle ultime puntate, Veronica ha ammesso di provare un fortissimo interesse.

Insieme a Matteo, però, si è mostrata più serena e tranquilla mettendo da parte anche quel lato diffidente del suo carattere. Con Andrea, invece, ci sono stati più scontri che, poi, hanno lasciato spazio alla comprensione e ai baci. Una scelta importante quella di Veronica che spera di poter vivere la sua favola d’amore.

