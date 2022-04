Via Crucis 2022, diretta video Venerdì Santo/ Papa Francesco celebra la Passione

LA VIA CRUCIS 2022 DEL VENERDÌ SANTO: LA DIRETTA DAL COLOSSEO

Dopo due anni di pandemia la Chiesa torna a celebrare il rito centrale del Venerdì Santo, la Via Crucis, dalla storica e suggestiva cornice del Colosseo: dopo gli ultimi due Venerdì Santo passati con l’assenza di fedeli in presenza e una Via Crucis “anomala” per la piazza San Pietro deserta, ecco che per l’anno domini 2022 il Vaticano ha predisposto una celebrazione che torna a guardare alla tradizione.

Alle ore 17 in Basilica San Pietro Papa Francesco presiederà la Liturgia della Parola, l’Adorazione della Santa Croce e la Santa Comunione per la celebrazione della Passione del Signore: alle ore 21.15 il Santo Padre sarà presente alla Via Crucis 2022 dal Colosseo, con il rito delle stazioni che celebrano la memoria viva della Passione e morte di Gesù. Al termine della celebrazione, Francesco rivolgerà la sua parola ai fedeli e impartirà la Benedizione Apostolica per questo secondo giorno del Triduo Pasquale: domani il giorno del silenzio nella Chiesa con l’attesa per la Veglia di Pasqua e il conseguente annuncio della Resurrezione di Cristo come evento che ha cambiato per sempre la storia dell’umanità, una vittoria sulla morte e sul peccato che rappresenta per i cristiani l’unica vera speranza di eternità anche davanti ai drammi come le guerre e i massacri.

Il Venerdì Santo con la Via Crucis rappresenta la festa della Chiesa forse più fragile, intima e carica di profonda malinconia: è il giorno in cui il Figlio di Dio vive sulla sua carne i patimenti del Calvario, il tradimento degli amici, la condanna a morte. Perseguendo quella Via della Croce però, il Cristo ha annunciato al mondo la vittoria sulla morte, la testimonianza della bellezza del Paradiso trionfante sulle ombre del sottosuolo “mondano”. Davanti alla pandemia, davanti al Covid, Gesù riafferma la liberazione della Croce e il trionfo di quel “Centuplo quaggiù” che permette ai cristiani di vivere non più “attendendo” un risarcimento post-mortem, ma certi che l’amore di Dio vince già il male in questa vita terrena.

MEDITAZIONI DIRETTA VIA CRUCIS 2022: LA PASSIONE DI GESÙ

Con il ritorno al Colosseo, la Via Crucis 2022 sarà scandita dalle meditazioni durante le stazioni affidate quest’anno ad alcune famiglie legate a comunità ed associazioni cattoliche di volontariato ed assistenza: come spiega il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, «In occasione dell’anno dedicato alla famiglia, con cui la Chiesa celebra i 5 anni dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa Francesco ha affidato la preparazione dei testi delle meditazioni e delle preghiere per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo ad alcune famiglie legate a comunità ed associazioni cattoliche di volontariato ed assistenza».

Come scandisce il libretto della Via Crucis 2022, le 14 stazioni che accompagneranno il Venerdì Santo al Colosseo vedranno le seguenti rispettive meditazioni preparate da: 1- coppia giovani sposi; 2- famiglia in missione; 3- sposi anziani senza figli; 4- famiglia numerosa; 5- famiglia con figlio disabile; 6- famiglia che gestisce casa-famiglia; 7- famiglia con genitore malato; 8- coppia di nonni; 9- famiglia adottiva; 10- vedova con figli; 11- famiglia con figlio consacrato; 12- famiglia che ha perso una figlia; 13- una famiglia ucraina e una russa; 14- una famiglia di migranti.

Nel 2020 le meditazioni della Via Crucis con Papa Francesco vennero affidate ed elaborate da 5 detenuti della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova che hanno incontrato/approfondito la fede cattolica assieme al cappellano Don Marco Pozza; un anno fa invece la Passione del Signore con le stazioni itineranti tra il Colonnato del Bernini vennero affidate ai bambini del Gruppo Scout Agesci “Foligno I” (Umbria) e dalla Parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. Nell’Anno della Famiglia invece Papa Francesco ha deciso di affidare le meditazioni della Via Crucis nel Venerdì Santo 2022 ad alcune famiglie della Capitale: «In base alle tematiche scelte, saranno sempre alcune famiglie a portare la croce tra una stazione e l’altra».

VENERDÌ SANTO, LA PREGHIERA PER L’UNITÀ DELLA CHIESA: IN DIRETTA LA VIA CRUCIS 2022

Nella recente Udienza Generale dal Vaticano, Papa Francesco – introducendo i temi della Settimana Santa 2022 – ha voluto ricordare, oltre al popolo dell’Ucraina martoriato dalla guerra, anziani, ammalati, giovani e sposi novelli in vista della Pasqua: «Vi invito a vivere l’imminente Settimana Santa con intensa partecipazione al Mistero dell’amore redentore, che in essa verrà trascorsa. La luce del figlio di Dio, crocifisso e risorto, vi guidi alla testimonianza della sua verità, la quale apre la mente dei giovani, rasserena il cuore dei malati e degli anziani e sostiene il mutuo amore degli sposi. A tutti, la mia benedizione!».

La luce nel giorno più buio, quello della morte in Croce del Figlio di Dio: prima della Via Crucis un anno fa, per la celebrazione della Passione del Signore in Vaticano, Papa Francesco affidò a Padre Raniero Cantalamessa l’omelia del Venerdì Santo. Ebbene, quella “luce” che riesplode nella Pasqua trova la sua “primizia” nell’unità della Chiesa davanti alla Pasqua: «la Pasqua segna una tappa nuova e decisiva. Grazie ad essa, Cristo diventa il primogenito tra molti fratelli. I discepoli diventano fratelli in senso nuovo e profondissimo: condividono non solo l’insegnamento di Gesú, ma anche il suo Spirito, la sua vita nuova di risorto». La riflessione poi sull’attualità dei tempi moderni portò Padre Raniero ad esprimere il valore della fraternità come chiave di volta: «La fraternità si costruisce cominciando da vicino, da noi, non con grandi schemi, con traguardi ambiziosi e astratti. Questo significa che la fraternità universale comincia, per noi, con la fraternità nella Chiesa Cattolica».

