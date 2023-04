Via Crucis 2023, diretta streaming video Venerdì Santo/ Papa Francesco celebra la Passione di Gesù

VENERDÌ SANTO CON PAPA FRANCESCO: PASSIONE E VIA CRUCIS 2023 IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Torna anche quest’anno nella cornice tradizionale del Colosseo la celebrazione della Via Crucis nel Venerdì Santo, secondo giorno del Triduo verso la Santa Pasqua: senza più limitazione o regole Covid, si celebra oggi il duplice rito della “Passione del Signore” e soprattutto la Via Crucis 2023. Ad una sola settimana dalle dimissioni del ricovero per infezione respiratoria, non sarà Papa Francesco a celebrare in prima persona tutti i riti tradizionali della Settimana Santa, compresi quelli del Venerdì Santo oggi 5 aprile 2023. Papa Francesco non parteciperà oggi alla preghiera che è tradizionalmente in programma al Colosseo. Lo ha annunciato la sala stampa vaticana con un comunicato in cui precisa che “per via del freddo intenso di questi giorni“, il Pontefice “seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo“.

Amici 22, Angelina Mango é la vincitrice?/ Il pronostico

Alle ore 17 in Basilica San Pietro invece Papa Francesco presiederà la Liturgia della Parola, l’Adorazione della Santa Croce e la Santa Comunione per la celebrazione della Passione del Signore: alle ore 21.15 invece l’appuntamento con la Via Crucis 2023 dal Colosseo con il rito delle stazioni che celebrano la memoria viva della Passione e morte di Gesù. Papa Francesco doveva essere affianco nelle incombenze fisicamente più ingenti dal cardinale Vicario, Angelo De Donatis. Al termine della celebrazione al Colosseo, sarà rivolta la parola per i fedeli e verrà impartita la Benedizione Apostolica per questo secondo giorno del Triduo Pasquale: domani è infatti il giorno del silenzio per l’intera Chiesa mondiale, con l’attesa verso la Veglia della notte di Pasqua e il conseguente annuncio della Resurrezione del Cristo. In tempo di guerre e devastazioni sarà ancora più centrale l’invito dal Soglio Petrino alla conversione nella radicale novità introdotta da Gesù morto in croce e risorto.

Jeremy Renner, retroscena sull'incidente: "Una lettera d'addio…"/ "Pensavo di morire"

STAZIONI VIA CRUCIS 2023 AL COLOSSEO, ATTESA PER MEDITAZIONI PAPA FRANCESCO

Un anno dopo, la Via Crucis 2023 del Venrdì Santo al Colosseo porta in dote tutta la bellezza di un incontro che fu storico, anche se accompagnato da polemiche durate poi per mesi: se vi ricordate infatti, in una delle stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo di un anno fa, Papa Francesco volle far portare la Croce a due donne amiche, una ucraina e una russa. Erano state Irina, infermiera ucraina, e Albina, specializzanda russa, a portare insieme la croce nella XIII stazione della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, quella che ricorda la morte di Gesù sulla croce: in quel gesto venne simboleggiato proprio l’amore di Dio che supera contrasti e guerre. È passato un anno e purtroppo il conflitto in Ucraina non è terminato: non è da escludere che altri “segni di pace” siano importati oggi nella Via Crucis 2023 del Venerdì Santo al Colosseo.

Francesco Totti, assegno da 15mila euro a Ilary Blasi per i figli?/ I legali di lei negano: "Mai offerto"

Al momento resta però ignoto il contenuto delle meditazioni che accompagneranno le 14 stazioni della Passione di Gesù: «i testi della Via Crucis guidata da Papa Francesco al Colosseo saranno pronti e disponibili soltanto nella giornata di venerdì prossimo, 7 aprile, e non prima», spiegavano fonti del Vaticano all’AgenSir negli scorsi giorni. Il ricovero e le preoccupazioni circa lo stato di salute di Papa Francesco hanno di fatto ritardato la macchina organizzativa della Santa Sede tanto da far pervenire meditazioni e libretto per la Via Crucis del Venerdì Santo solo nella giornata di oggi, a poche ore dalla celebrazione al Colosseo. L’unico elemento certa è che Papa Francesco – come avviene abitualmente, ed è avvenuto anche l’anno scorso – «seguirà la Via Crucis, il 7 aprile alle 21.15, dall’apposita terrazza sul Palatino, e che il tragitto si snoderà intorno al Colosseo con le soste di preghiera, lettura dei testi e meditazioni lungo le 14 stazioni», riportano le fonti vaticane.

LA CROCE E LA PASQUA: PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO

La Via Crucis nel Venerdì Santo rappresenta la celebrazione della Chiesa forse più intima, malinconica e a tratti disperante: il dolore del Figlio di Dio che per salvare l’umanità si abbassa tanto da “farsi” tradire, uccidere e crocifiggere. Tutto però verso quella speranza che diventa certezza di Resurrezione nel terzo giorno: perseguendo quella Via della Croce però, il Cristo ha annunciato al mondo la vittoria sulla morte, la testimonianza della bellezza del Paradiso trionfante sulle ombre del sottosuolo quotidiano. Dalla pandemia alle guerre, dai tradimenti alle “dittature dei diritti individualisti”: Gesù riafferma la liberazione della Croce e il trionfo di quel “Centuplo quaggiù” che permette ai cristiani di vivere non più “attendendo” un risarcimento dopo la morte, ma certi e carichi di quell’amore divino che vince il male già in questa esistenza.

«Nella mente dei discepoli rimaneva fissa un’immagine: la croce. E lì è finito tutto. Lì si concentrava la fine di tutto. Ma di lì a poco avrebbero scoperto proprio nella croce un nuovo inizio. Cari fratelli e sorelle, la speranza di Dio germoglia così, nasce e rinasce nei buchi neri delle nostre attese deluse; ed essa, la speranza vera, invece, non delude mai», così sottolineava Papa Francesco nell’Udienza Generale prima di Pasqua, parlando proprio della Passione di Cristo e della sua morte in croce. «Dal più terribile strumento di tortura Dio ha ricavato il segno più grande dell’amore. Quel legno di morte, diventato albero di vita, ci ricorda che gli inizi di Dio cominciano spesso dalle nostre fini. Così Egli ama operare meraviglie. Oggi, allora, guardiamo l’albero della croce perché germogli in noi la speranza: quella virtù quotidiana, quella virtù silenziosa, umile, ma quella virtù che ci mantiene in piedi, che ci aiuta ad andare avanti. Senza speranza non si può vivere», rileva ancora il Santo Padre ammonendo sulla disperazione davanti al Cristo tormentato, afflitto e ferito, «Dio non nasconde ai nostri occhi le ferite che gli hanno trapassato il corpo e l’anima. Le mostra per farci vedere che a Pasqua si può aprire un passaggio nuovo: fare delle proprie ferite dei fori di luce». La sfida e preghiera per l’oggi è netta e “franca” per Papa Francesco: «se continuiamo a pensare a noi stessi non ci ritroveremo più», si legge nella catechesi prima della Via Crucis, «Sono ferito, sono ferito di peccato, sono ferito di storia, ognuno ha la propria ferita. Cosa faccio: lecco le mie ferite così, tutta la vita? O guardo le ferite altrui e vado con l’esperienza ferita della mia vita, a guarire, ad aiutare gli altri? Questa è la sfida di oggi, per tutti voi, per ognuno di voi, per ognuno di noi. Che il Signore ci aiuti ad andare avanti».

DIRETTA VIDEO STREAMING VIA CRUCIS 2023: IL VENERDÌ SANTO CON IL PAPA



© RIPRODUZIONE RISERVATA